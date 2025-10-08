onedio
Ünlülere Yapılan Operasyon Sonucu İfadeleri ve Kan Örnekleri Alınan 19 İsim Serbest Kaldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
08.10.2025 - 20:10

İstanbul'da, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan, aralarında İrem Derici, Hadise, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Dilan Polat'ın da bulunduğu isimlere operasyon düzenlenmişti. 

İfadeleri ve kan örnekleri alınan tüm ünlüler serbest bırakıldı.

19 ünlü isim sabah saatlerinde ev baskınlarıyla alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde düzenlediği kapsamlı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda ünlü ismin evine eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge ÖZPİRİNÇCİ, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin ve Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Metin Akdülger ile Ceren Moray Orcan yer aldı.

Tüm isimler serbest kaldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın operasyonunda gözaltına alınan Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun’un da aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri ve kan, idrar ile saç örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

İşlemler saat 17.00 civarında tamamlandı ve ünlü isimler, İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Hakan Karakoca
