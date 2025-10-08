Ünlülere Yapılan Operasyon Sonucu İfadeleri ve Kan Örnekleri Alınan 19 İsim Serbest Kaldı
İstanbul'da, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan, aralarında İrem Derici, Hadise, Demet Evgar, Berrak Tüzünataç, Dilan Polat'ın da bulunduğu isimlere operasyon düzenlenmişti.
İfadeleri ve kan örnekleri alınan tüm ünlüler serbest bırakıldı.
19 ünlü isim sabah saatlerinde ev baskınlarıyla alınmıştı.
