Ünlülere Yapılan Operasyon Sonucu İfadeleri ve Kan Örnekleri Alınan 19 İsim Serbest Kaldı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın operasyonunda gözaltına alınan Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar Babataş ve Feyza Altun’un da aralarında bulunduğu 19 kişi, ifadeleri ve kan, idrar ile saç örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

İşlemler saat 17.00 civarında tamamlandı ve ünlü isimler, İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.