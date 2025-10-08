onedio
Uyuşturucu Operasyonunda Numune Veren Ünlü İsimlerin En Net Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
08.10.2025 - 18:31

'Uyuşturucu kullanımına özendirme' suçlamasıyla kan, idrar ve saç örneği alınmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ve numunelerini verdikten sonra da İl Jandarma Komutanlığı'na doğru yola çıkan 19 ünlü ismin en net görüntüsü ortaya çıktı!

8 Ekim, sabahın erken saatlerinde 19 ünlü isme "uyuşturucu kullanımına özendirme" suçlamasıyla operasyon düzenlendi.

Sabahın ilk ışıklarında, adresinde ulaşılabilen tüm ünlüler; İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray İstanbul Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Kimileri yurt dışındaydı, bugünkü hengamenin içinde yer almadı.

Geçtiğimiz saatlerde, idrar, kan ve saç örneği testleri için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen 19 ünlü isim numunelerini verdi. Geçtiğimiz dakikalarda da otobüslerle İl Jandarma Komutanlığı'na geri götürülmek üzere yola çıktılar.

Ünlü isimlerin, önce otobüsteyken çekilen görüntüleri sosyal medyaya yayıldı.

Ardından, sabahtan bu yana en net görüntüleri ortaya çıktı.

Reklam
