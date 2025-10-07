onedio
Bıyıklarına Veda Etti: Ünlü Oyuncu İbrahim Büyükak Değişimini Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.10.2025 - 21:48

En son Yasemin Sakallıoğlu ile beraber 'Mutluyuz' filminde izlediğimiz İbrahim Büyükak, Mutluyuz'un devam filmi çekimlerinde radikal bir değişikliğe gitti!

Uzun süredir kendisiyle beraber olan bıyıklarına veda etti!

Hayatımıza 3 Adam'la giren, solo kariyerinde de oldukça başarılı devam eden İbrahim Büyükak'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Yol Arkadaşım, Küçük Esnaf, Bayi Toptantısı, Özür Dilerim ve Kalender Pide gibi sıcacık filmlere imza atan İbrahim Büyükak'ı en son Yasemin Sakallıoğlu ile partner olduğu, kendisinin yazıp kendisinin yönettiği 'Mutluyuz' filminde izlemiştik.

Şimdilerde Sakallıoğlu ile beraber "Mutluyuz"un devam filminin çekimlerinde olan İbrahim Büyükak, verdiği radikal kararla dikkat çekti!

Lila Ceylan
