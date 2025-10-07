Bıyıklarına Veda Etti: Ünlü Oyuncu İbrahim Büyükak Değişimini Paylaştı!
En son Yasemin Sakallıoğlu ile beraber 'Mutluyuz' filminde izlediğimiz İbrahim Büyükak, Mutluyuz'un devam filmi çekimlerinde radikal bir değişikliğe gitti!
Uzun süredir kendisiyle beraber olan bıyıklarına veda etti!
Hayatımıza 3 Adam'la giren, solo kariyerinde de oldukça başarılı devam eden İbrahim Büyükak'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
Şimdilerde Sakallıoğlu ile beraber "Mutluyuz"un devam filminin çekimlerinde olan İbrahim Büyükak, verdiği radikal kararla dikkat çekti!
