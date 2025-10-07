Övgüyü Acun Ilıcalı ve Kendine Yaptı: Şeyma Subaşı, Kızı Melisa'yı Yerlere Göklere Sığdıramadı!

Geçtiğimiz aylarda 12 yaşındaki kızıyla YouTube'a çektiği eğlenceli videolarda, aralarında inanılmaz bir bağ ve dinamik olduğunu kanıtlayan anneliğiyle de övgü toplayan Şeyma Subaşı, Melisa'yı yerlere göklere sığdıramadı.

Bi' Kanal muhabirine verdiği röportajda Melisa'yı anlatan Şeyma Subaşı, 'Çok zeki. Çok zeki! Herhalde böyle bir anne babadan böyle bir şey çıkması normaldi ama bizim çok upgraded versiyonumuz o! Babayla da beraber, anneyle de beraber. Ailede çok güzel bir iletişimimiz var, çok şükür. Bizim anne kız çok farklı bir dinamiğimiz var. Hayranlıkla kızımı izliyorum, büyüyüşünü, öğrenmesini' açıklamasında bulundu. Melisa'nın İngilizcesinin çok ileri seviyede olduğunu da ekledi.