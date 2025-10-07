onedio
Övgüyü Acun Ilıcalı ve Kendine Yaptı: Şeyma Subaşı, Kızı Melisa'yı Yerlere Göklere Sığdıramadı!

07.10.2025 - 19:47

Sassy Go markasının birinci yıl dönümünü kutlayan Şeyma Subaşı, kutlama gecesinde kızı Melisa Ilıcalı hakkında da konuştu. Melisa'nın çok zeki olduğunu vurgulayan Şeyma Subaşı övgüyü kendisine ve Acun Ilıcalı'ya yaptı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Hayatımıza Acun Ilıcalı ile yaşadığı evlilikle giren Şeyma Subaşı, boşanmadan sonra da popülerliğini kaybetmedi.

Şimdilerin en merak edilen konuşulan sosyal medya fenomenlerinden biri olan Şeyma Subaşı, özel hayatıyla ayrı, iddialı kombinleri ve spiritüel, ruhani ritüelleriyle ayrı gündeme oturuyor. 

Dünden beri de bambaşka bir heyecan yaşıyor. Bugüne dek birçok marka kurma girişiminde bulunan Şeyma Subaşı'nın bir markası ilk kez birinci seneyi devirdi!

Sassy Go ismini verdiği markasının birinci yılını kutlayan Şeyma Subaşı, paylaşımlarıyla göz doldurdu.

Kızı Melisa'ya düşkünlüğüyle sık sık gündeme oturan Şeyma Subaşı gözümüzün önünde büyüyen Melisa Ilıcalı hakkında da konuştu.

Geçtiğimiz aylarda 12 yaşındaki kızıyla YouTube'a çektiği eğlenceli videolarda, aralarında inanılmaz bir bağ ve dinamik olduğunu kanıtlayan anneliğiyle de övgü toplayan Şeyma Subaşı, Melisa'yı yerlere göklere sığdıramadı. 

Bi' Kanal muhabirine verdiği röportajda Melisa'yı anlatan Şeyma Subaşı, 'Çok zeki. Çok zeki! Herhalde böyle bir anne babadan böyle bir şey çıkması normaldi ama bizim çok upgraded versiyonumuz o! Babayla da beraber, anneyle de beraber. Ailede çok güzel bir iletişimimiz var, çok şükür. Bizim anne kız çok farklı bir dinamiğimiz var. Hayranlıkla kızımı izliyorum, büyüyüşünü, öğrenmesini' açıklamasında bulundu. Melisa'nın İngilizcesinin çok ileri seviyede olduğunu da ekledi.

İşte o anlar:

