Kimse Anlamadı: Cemre Baysel'in Oyunculuğuna Müdahale Eden Blok3'ten Kurtlar Vadisi Göndermesi Geldi!

Birkaç kez beraber görüntülenen ünlü oyuncu Cemre Baysel ve son zamanların popüler rapçilerinden Blok3, aşk başladığına dair herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.

Yani, daha ortada ne var ne yok anlayamamıştık ki geçtiğimiz saatlerde Gel Konuşalım programında ikilinin aşkı başlamadan bitirdiği iddia edildi.

Konu ne ara evliliğe gelecek kadar ilerledi anlayamadık ama Blok3'ün Cemre Baysel'in 'evlenince çalışmasını istemediği' iddia edildi. Bununla beraber ailesine baktığı söylenen Cemre Baysel'in ailesinden de Blok3'le ilişkisine onay çıkmadığı söylendi.