Kimse Anlamadı: Cemre Baysel'in Oyunculuğuna Müdahale Eden Blok3'ten Kurtlar Vadisi Göndermesi Geldi!

Kimse Anlamadı: Cemre Baysel'in Oyunculuğuna Müdahale Eden Blok3'ten Kurtlar Vadisi Göndermesi Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.10.2025 - 17:37

Bir süre önce aşk yaşadıkları iddia edilen ünlü oyuncu Cemre Baysel ve rapçi Blok3 birkaç kez beraber görüntülenmişti. İkilinin daha yeni başlayan aşkının hemen bittiği ortaya çıktı. Sebebininse Blok3'ün Cemre Baysel'in çalışmasını istememesi olduğu öne sürüldü...

Haberlerin ardından Blok3'ten Kurtlar Vadisi göndermeli bir paylaşım geldi.

Her şey bir restoranda keyifleri gayet yerinde yemek yerken görüntülendiklerinde başlamıştı! Blok3 ve Cemre Baysel'in ani yakınlaşması magazine sürpriz olmuştu.

Birkaç kez beraber görüntülenen ünlü oyuncu Cemre Baysel ve son zamanların popüler rapçilerinden Blok3, aşk başladığına dair herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.

Birkaç kez beraber görüntülenen ünlü oyuncu Cemre Baysel ve son zamanların popüler rapçilerinden Blok3, aşk başladığına dair herhangi bir açıklamada bulunmamıştı. 

Yani, daha ortada ne var ne yok anlayamamıştık ki geçtiğimiz saatlerde Gel Konuşalım programında ikilinin aşkı başlamadan bitirdiği iddia edildi. 

Konu ne ara evliliğe gelecek kadar ilerledi anlayamadık ama Blok3'ün Cemre Baysel'in 'evlenince çalışmasını istemediği' iddia edildi. Bununla beraber ailesine baktığı söylenen Cemre Baysel'in ailesinden de Blok3'le ilişkisine onay çıkmadığı söylendi.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Blok3'ün çağ dışı "Kadınım çalışmasın" isteği ve başlamadan biten aşk haberi hızla yayıldı. Blok3'ten ise geçtiğimiz dakikalarda bir Kurtlar Vadisi göndermesi geldi.

Kimse anlamayınca paylaşımını silen Blok3, "Bence çok iyi şaka yaptım da niye anlamadınız anlamadım" ifadelerini kullandı. Anlayan var mı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
