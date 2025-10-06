Ortamı İlk Kez Gördük: Düğünde Telefona İzni Olan Tek Kişi Olan Taylor Swift'ten Selena Gomez Videosu Geldi!

Senelerce Justin Bieber'ın çektirdikleriyle gündeme gelen Selena Gomez nihayet aşkı buldu, kalbini iyileştirdi ve evliliğe yeşil ışık yaktı!

Justin Bieber'ın yıllarca beraber olduğu ilk ve en büyük aşkı Selena Gomez'le ayrıldıktan hemen sonra Hailey Bieber ile evlenmesi Hollywood'da koca bir şok etkisi yaratmıştı. Justin Bieber'ın Hailey'le evliliği pek bir şey değiştirmedi, ikili hep birbirlerine yaptıkları üstü kapalı göndermelerle gündeme oturdu. Milyonlarca hayranının Jelena aşkı hiç bitmedi!

Her şey Benny Blanco, Selena Gomez'in hayatına girince değişti. Benny Blanco, Selena severler için ideal aday değildi, aksine bu aşk evliliğe evrilmesin diye çok dualar edildi ama Selena'nın yüzüne yansıyan parıltı herkesi bir şekilde ikna etti! 'Sonsuza kadar evet' diyen ikilinin bu seneye damga vuran ve önümüzdeki senelerde de sürekli konuşulacağından emin olduğumuz düğünü oldukça kapalı gerçekleşti, yalnızca basına sunulan profesyonel çekimlerle yetindik.