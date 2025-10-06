onedio
Ortamı İlk Kez Gördük: Düğünde Telefona İzni Olan Tek Kişi Olan Taylor Swift'ten Selena Gomez Videosu Geldi!

Ortamı İlk Kez Gördük: Düğünde Telefona İzni Olan Tek Kişi Olan Taylor Swift'ten Selena Gomez Videosu Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.10.2025 - 23:37

Yıllarca Justin Bieber'la toksik aşkıyla gündeme oturan, Hollywood'da da aşkı bulup mutlu olması en çok istenen ünlülerden biri olan Selena Gomez, 28 Eylül'de sır gibi saklanan gizemli bir düğünle evlenmişti. 

Düğünde telefon kullanmasına izin verilen tek kişi olan dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, Selena Gomez'in düğün hazırlığındaki heyecanlı anlarını gösteren bir video paylaştı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

"Yılın düğünü" 28 Eylül'de Santa Barbara, California'da gerçekleşti!

"Yılın düğünü" 28 Eylül'de Santa Barbara, California'da gerçekleşti!

Senelerce Justin Bieber'ın çektirdikleriyle gündeme gelen Selena Gomez nihayet aşkı buldu, kalbini iyileştirdi ve evliliğe yeşil ışık yaktı! 

Justin Bieber'ın yıllarca beraber olduğu ilk ve en büyük aşkı Selena Gomez'le ayrıldıktan hemen sonra Hailey Bieber ile evlenmesi Hollywood'da koca bir şok etkisi yaratmıştı. Justin Bieber'ın Hailey'le evliliği pek bir şey değiştirmedi, ikili hep birbirlerine yaptıkları üstü kapalı göndermelerle gündeme oturdu. Milyonlarca hayranının Jelena aşkı hiç bitmedi!

Her şey Benny Blanco, Selena Gomez'in hayatına girince değişti. Benny Blanco, Selena severler için ideal aday değildi, aksine bu aşk evliliğe evrilmesin diye çok dualar edildi ama Selena'nın yüzüne yansıyan parıltı herkesi bir şekilde ikna etti! 'Sonsuza kadar evet' diyen ikilinin bu seneye damga vuran ve önümüzdeki senelerde de sürekli konuşulacağından emin olduğumuz düğünü oldukça kapalı gerçekleşti, yalnızca basına sunulan profesyonel çekimlerle yetindik.

Düğün kapalı gerçekleştirildi derken şaka yapmıyoruz, düğünde hiçbir davetlinin telefon kullanmasına izin yoktu!

Düğün kapalı gerçekleştirildi derken şaka yapmıyoruz, düğünde hiçbir davetlinin telefon kullanmasına izin yoktu!

Daha doğrusu bir davetli hariç, o gece hiçkimse telefonunu kullanamadı. Telefona izni olan tek kişi elbette Selena Gomez'in göz bebeği, kendini bildi bileli en yakın arkadaşı olan dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'ti. 

Düğünden sonra hemen nişanlısı Kelce'nin maçında soluk alan Taylor Swift, geçtiğimiz saatlerde Selena Gomez'in düğün hazırlığını gösteren bir video paylaştı. Biz de ortamı ve o günün hazırlığını ilk kez görmüş olduk!

İşte o anlar:

