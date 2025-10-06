Ortamı İlk Kez Gördük: Düğünde Telefona İzni Olan Tek Kişi Olan Taylor Swift'ten Selena Gomez Videosu Geldi!
Yıllarca Justin Bieber'la toksik aşkıyla gündeme oturan, Hollywood'da da aşkı bulup mutlu olması en çok istenen ünlülerden biri olan Selena Gomez, 28 Eylül'de sır gibi saklanan gizemli bir düğünle evlenmişti.
Düğünde telefon kullanmasına izin verilen tek kişi olan dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift, Selena Gomez'in düğün hazırlığındaki heyecanlı anlarını gösteren bir video paylaştı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Yılın düğünü" 28 Eylül'de Santa Barbara, California'da gerçekleşti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Düğün kapalı gerçekleştirildi derken şaka yapmıyoruz, düğünde hiçbir davetlinin telefon kullanmasına izin yoktu!
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın