24. Yaşına Yalnız Giren İpek Filiz Yazıcı’nın Ufuk Beydemir'le Boşandıktan Sonra Yaptırdığı Dövme Dikkat Çekti
Birkaç gün önce 2022 yılında evlenen ve o zamandan beri de yaşadıkları aşkla imrendiren İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir'i boşandığı ortaya çıkmıştı.
24. yaşına yalnız giren İpek Filiz Yazıcı, boşanma sonrası yaptırdığı 'ilk dövmesiyle' dikkat çekti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Şok boşanmaların yaşandığı 2025 yılının son birkaç ayı olaysız geçer sanıyorduk ki bir sürpriz boşanma haberi daha geldi!
Boşanma konusunda her iki taraftan da herhangi bir açıklama gelmedi. Sessizliği tercih eden çiftten ilk sinyal gönderen İpek Filiz Yazıcı olmuştu.
Bugün 24. yaşına giren İpek Filiz Yazıcı, doğum gününü yanında Ufuk Beydemir olmadan kutladı!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
