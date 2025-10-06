onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
24. Yaşına Yalnız Giren İpek Filiz Yazıcı’nın Ufuk Beydemir'le Boşandıktan Sonra Yaptırdığı Dövme Dikkat Çekti

24. Yaşına Yalnız Giren İpek Filiz Yazıcı’nın Ufuk Beydemir'le Boşandıktan Sonra Yaptırdığı Dövme Dikkat Çekti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.10.2025 - 22:03

Birkaç gün önce 2022 yılında evlenen ve o zamandan beri de yaşadıkları aşkla imrendiren İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir'i boşandığı ortaya çıkmıştı. 

24. yaşına yalnız giren İpek Filiz Yazıcı, boşanma sonrası yaptırdığı 'ilk dövmesiyle' dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şok boşanmaların yaşandığı 2025 yılının son birkaç ayı olaysız geçer sanıyorduk ki bir sürpriz boşanma haberi daha geldi!

Şok boşanmaların yaşandığı 2025 yılının son birkaç ayı olaysız geçer sanıyorduk ki bir sürpriz boşanma haberi daha geldi!

Birkaç gün önce, 2022 yılında önce Roma'da sonra da Fuat Paşa Yalısı'nda 'Evet' diyerek evlenen İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in boşandığı ortaya çıkmıştı. 

Üç yıldır birlikte olsalar da senelerdir birlikteymiş gibi, tencere kapak gibi bir enerjiye sahip olan ikilinin bir anda boşanmaya karar vermesi gündeme bomba gibi oturmuştu. İpek Filiz Yazıcı'nın 21 yaşında evlendiği dikkat çekince de yorumlar beraberinde gelmişti.

Boşanma konusunda her iki taraftan da herhangi bir açıklama gelmedi. Sessizliği tercih eden çiftten ilk sinyal gönderen İpek Filiz Yazıcı olmuştu.

Boşanma konusunda her iki taraftan da herhangi bir açıklama gelmedi. Sessizliği tercih eden çiftten ilk sinyal gönderen İpek Filiz Yazıcı olmuştu.

Erken yaşta evlendiği için sosyal medyada kendisine yüklenen kullanıcıları takip eden İpek Filiz Yazıcı, iyi dileklerle yazılmış bir kullanıcı yorumuna beğeni bırakarak hem boşanmayı doğrulamış, hem de konunun erken evlenmekle alakasının olmadığının altını çizmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmlştik:

Bugün 24. yaşına giren İpek Filiz Yazıcı, doğum gününü yanında Ufuk Beydemir olmadan kutladı!

Bugün 24. yaşına giren İpek Filiz Yazıcı, doğum gününü yanında Ufuk Beydemir olmadan kutladı!

Bir arkadaş grubuyla samimi bir doğum günü kutlaması yapan İpek Filiz Yazıcı, boşanma sonrası aldığı 'ilk dövme' kararıyla gözleri üzerine çekti. 

Beline yaptırdığı dövmede ne yazıyor tam anlayamadık ama yapay zekadan yardım istedik! 

Üst satırda belirgin bir 'forever' yazısının olduğunu iddia eden yapay zeka, alt satırda temperare debes yazma ihtimali olduğunu ve bunun da Latince 'Ölçülü olmalısın.” ya da “Kendini kontrol etmelisin.” anlamına geldiğini söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın