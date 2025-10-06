onedio
Annesinin Kopyası: İman Elbani ve Murat Yıldırım'ın Cam Gözlü Minik Kızı Güzelliğiyle Büyüledi!

Annesinin Kopyası: İman Elbani ve Murat Yıldırım'ın Cam Gözlü Minik Kızı Güzelliğiyle Büyüledi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.10.2025 - 21:28

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım ve Faslı eşi İman Elbani'nin çok bekledikten sonra 2023 yılında kavuştukları minik kızları Miray 3 yaşına girdi!

Yüzü net bir şekilde gözüken Miray'ın güzelliği ağızları açık bıraktı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Şimdilerde Kanal D'nin yeni dizisi Güller ve Günahlar'ın başrolünde yer alan ünlü oyuncu Murat Yıldırım, özel hayatıyla da dikkat çeken isimlerden.

Yıldırım, Londra'da tanıştığı Faslı oyuncu İman Elbani ile 13 Kasım 2016'da muhteşem bir düğünle dünyaevine girmişti, belki hatırlarsınız. 

Evliliklerinin ardından pek çok kez düşük haberleriyle gündeme gelen gözde çift, 2023 yılında kızları Miray'ı kucaklarına almıştı!

Minik Miray geçtiğimiz saatlerde 3. yaşına girdi.

Stitch ve Frozen temalarını bir araya getirerek kızlarına bir doğum günü partisi düzenleyen İman Elbani ve Murat Yıldırım, oldukça şıktı. 

Fakat tabii ki gözler minik Miray'a kitlendi!

Cam mavisi gözlere sahip olan Miray'ın güzelliği büyüledi.

Miray'ın Faslı annesi İman Elbani'ye benzerliği dikkat çekti! 41 kere maşallah, çok güzelsiniz ❤️

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
