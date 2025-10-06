Annesinin Kopyası: İman Elbani ve Murat Yıldırım'ın Cam Gözlü Minik Kızı Güzelliğiyle Büyüledi!
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım ve Faslı eşi İman Elbani'nin çok bekledikten sonra 2023 yılında kavuştukları minik kızları Miray 3 yaşına girdi!
Yüzü net bir şekilde gözüken Miray'ın güzelliği ağızları açık bıraktı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Şimdilerde Kanal D'nin yeni dizisi Güller ve Günahlar'ın başrolünde yer alan ünlü oyuncu Murat Yıldırım, özel hayatıyla da dikkat çeken isimlerden.
Minik Miray geçtiğimiz saatlerde 3. yaşına girdi.
Cam mavisi gözlere sahip olan Miray'ın güzelliği büyüledi.
