Hadise'nin Kombinini Ayıplayan 71 Yaşındaki Nükhet Duru Transparan Tarzıyla Dikkat Çekti!

Konuya geçmeden önce şöyle kısa bir geçmişe gidelim; 2024 yılında tayt açıklamasıyla damga vuran Nükhet Duru,

'Tayt kıyafet değil. Spor için bir şey. Haşa tayta karşıyım. Pilates ve evde temizlik yaparken giyilebilir. Dışarıda ancak tunikle giyilebilir' ifadelerini kullanmış, 'Tunik mi kaldı abla?' dedirtmişti.

Bunun üzerine, geçtiğimiz aylarda Hadise'nin Harbiye Açıkhava’da verdiği konseri izleyen Atilla Atasoy'un övgü dolu 'Müthiş bir koreografi, müthiş bir Hadise” şeklindeki yorumuna verdiği cevapla dikkat çekmişti.

Atasoy'un paylaşımının altına “Gözlerine perde mi indi Attilacığım?” diyerek Hadise'yi küçümseyen ve ayıplayan Nükhet Duru'ya Atasoy'dan da cevap gecikmemişti; “Senin tuhaf göbek-kalça danslarına razı mı olalım yani?” karşılığı gelmişti.

Hadise polemiği ve tayt açıklamasının üstünden çok geçmedi... Nükhet Duru, son konserinde tükürdüğünü yalayarak transparan şov yaptı!