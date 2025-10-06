Hadise'nin Kombinini Ayıplayan 71 Yaşındaki Nükhet Duru Transparan Tarzıyla Dikkat Çekti!
Tayt açıklaması ve Hadise'yi kombinleri sebebiyle ayıplamasıyla gündeme oturan şarkıcı Nükhet Duru, son konserinde transparan şovuyla dikkat çekti.
Bugüne dek söyleyip savunduklarına tamamen tezat bir kombin giyen Duru, dillere fena düştü... Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Geçtiğimiz saatlerde akrep soktuğu için hastaneye kaldırıldığı fakat durumunun iyi olduğu öğrenilen Nükhet Duru, birkaç gün önce verdiği konserdeki tarzıyla gündeme oturdu.
Buyurun, önce Nükhet Duru'nun Gülşah Saraçoğlu imzalı elbisesini boydan görelim...
Sonra da kimler ne demiş ona bakalım!
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.
