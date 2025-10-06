onedio
Hadise'nin Kombinini Ayıplayan 71 Yaşındaki Nükhet Duru Transparan Tarzıyla Dikkat Çekti!

Hadise'nin Kombinini Ayıplayan 71 Yaşındaki Nükhet Duru Transparan Tarzıyla Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.10.2025 - 20:30

Tayt açıklaması ve Hadise'yi kombinleri sebebiyle ayıplamasıyla gündeme oturan şarkıcı Nükhet Duru, son konserinde transparan şovuyla dikkat çekti. 

Bugüne dek söyleyip savunduklarına tamamen tezat bir kombin giyen Duru, dillere fena düştü... Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Geçtiğimiz saatlerde akrep soktuğu için hastaneye kaldırıldığı fakat durumunun iyi olduğu öğrenilen Nükhet Duru, birkaç gün önce verdiği konserdeki tarzıyla gündeme oturdu.

Konuya geçmeden önce şöyle kısa bir geçmişe gidelim; 2024 yılında tayt açıklamasıyla damga vuran Nükhet Duru, 

'Tayt kıyafet değil. Spor için bir şey. Haşa tayta karşıyım. Pilates ve evde temizlik yaparken giyilebilir. Dışarıda ancak tunikle giyilebilir' ifadelerini kullanmış, 'Tunik mi kaldı abla?' dedirtmişti. 

Bunun üzerine, geçtiğimiz aylarda Hadise'nin Harbiye Açıkhava’da verdiği konseri izleyen Atilla Atasoy'un övgü dolu 'Müthiş bir koreografi, müthiş bir Hadise” şeklindeki yorumuna verdiği cevapla dikkat çekmişti. 

Atasoy'un paylaşımının altına “Gözlerine perde mi indi Attilacığım?” diyerek Hadise'yi küçümseyen ve ayıplayan Nükhet Duru'ya Atasoy'dan da cevap gecikmemişti; “Senin tuhaf göbek-kalça danslarına razı mı olalım yani?” karşılığı gelmişti.

Hadise polemiği ve tayt açıklamasının üstünden çok geçmedi... Nükhet Duru, son konserinde tükürdüğünü yalayarak transparan şov yaptı!

Buyurun, önce Nükhet Duru'nun Gülşah Saraçoğlu imzalı elbisesini boydan görelim...

Sonra da kimler ne demiş ona bakalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

Lila Ceylan
