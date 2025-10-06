Hayatını Kaybeden Güllü'nün Oğlundan Herkesin Şüphelendiği Gizemli Asistan Hakkında Çarpıcı Açıklamalar!
26 Eylül'de evindeki camdan düşerek hayatını kaybeden arabeskin usta ismi Güllü'nün ölümü birçok tartışmaya sebep olmuştu. En başından bu yana iş birliğini birkaç ay önce bitirdiği yan komşusu olan asistanı şüphelenilen isimler arasında yer aldı.
Sabah saatlerinde Neler Oluyor Hayatta'ya bağlanan Güllü'nün oğlu, herkesin baş şüpheli olarak gördüğü asistanı Çiğdem Deniz hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. kattaki evinin camından düşerken hayatını kaybeden arabeskin usta ismi Güllü'nün ölümü, herkesi derinden sarsmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güllü'nün ölümünden sonra ilk açıklama asistanından gelmişti.
Birkaç saat önce savcılık ifadesi ortaya çıkan Güllü'nün oğlu Tuğyan Ülkem Gülter, sabah saatlerinde Kanal D ekranlarına canlı bağlandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın