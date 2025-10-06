onedio
Hayatını Kaybeden Güllü'nün Oğlundan Herkesin Şüphelendiği Gizemli Asistan Hakkında Çarpıcı Açıklamalar!

Lila Ceylan
06.10.2025 - 17:40

26 Eylül'de evindeki camdan düşerek hayatını kaybeden arabeskin usta ismi Güllü'nün ölümü birçok tartışmaya sebep olmuştu. En başından bu yana iş birliğini birkaç ay önce bitirdiği yan komşusu olan asistanı şüphelenilen isimler arasında yer aldı. 

Sabah saatlerinde Neler Oluyor Hayatta'ya bağlanan Güllü'nün oğlu, herkesin baş şüpheli olarak gördüğü asistanı Çiğdem Deniz hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

6. kattaki evinin camından düşerken hayatını kaybeden arabeskin usta ismi Güllü'nün ölümü, herkesi derinden sarsmıştı.

En başta kaza olarak kabul edilen olay, gün geçtikçe detaylandı. Detaylar kafa karıştırınca da olay davası, cinayet büroya aktarılmıştı. 

Güllü'nün ölümünün kaza mı yoksa cinayet mi olduğu hala araştırılırken birçok iddia ortaya atıldı. 

Güllü'nün oğlu ve kızı bile şüpheliler arasındaydı. Günlerce olayın ardında ne olabileceği araştırılırken Güllü'nün çocukları acılarını bile yaşayamadıklarını belirterek isyan etmişti. 

Güllü'nün vefatının ilk gününden bu yana baş şüpheliler arasında yer alan bir isim daha vardı.

Güllü'nün ölümünden sonra ilk açıklama asistanından gelmişti.

Olayın bir intihar olmadığını belirten asistan, ünlü sanatçının evde roman havası oynarken dengesini kaybedip düştüğünü iddia etmişti. İşler, Güllü’nün eski patronu Ferda Aydın canlı yayına bağlanarak olayı “kaza değil, cinayet” olarak nitelendirince karıştı. 

Aydın, daha önce birilerinin kendisine asistanın Güllü’yü bıçakladığını söylediğini açıklamış, şüphelenilmesi gereken biri varsa yakın zamanda Güllü'yle iş birliğini bitiren asistan olduğunu dile getirmişti.

Tüm bu iddiaların ardından soruşturma derinleştirildi ve dosya Cinayet Büro’ya aktarıldı. Her gün hakkında yeni bir senaryo üretilen asistan Çiğdem Deniz Emir, geçtiğimiz gün sessizliğini SHOW TV'ye verdiği röportajla bozmuştu. 

“Üç ay önce ticari bir anlaşmazlığımız olduğu doğrudur ama bunun dışında hiçbir husumetimiz yoktu.” ifadelerini kullanmıştı.

Güllü'nün şüphelerin odağındaki asistanının açıklamasından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Birkaç saat önce savcılık ifadesi ortaya çıkan Güllü'nün oğlu Tuğyan Ülkem Gülter, sabah saatlerinde Kanal D ekranlarına canlı bağlandı.

