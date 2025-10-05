Her Seferinde Aynı Rüküşlük: Tuba Büyüküstün, Paris Moda Haftası Kombinini "Malkoçoğlu" Çizmeleriyle Mahvetti!

Bu hafta birçok ünlünün yaptığı gibi Tuba Büyüküstün de soluğu moda haftasında alanlardan oldu.

Paris Moda Haftası'nda boy gösteren Tuba Büyüküstün de tıpkı şarkıcı Edis gibi Valentino SS26 defilesini izledi. İlk başta her şey tamamdı, Tuba'nın etekli ekoseli takımı ilk görüşte beğenildi.