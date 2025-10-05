onedio
Her Seferinde Aynı Rüküşlük: Tuba Büyüküstün, Paris Moda Haftası Kombinini "Malkoçoğlu" Çizmeleriyle Mahvetti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.10.2025 - 23:47

Sosyal medya paylaşımları, ilginç açıklamaları, spiritüel ritüelleriyle sık sık dikkat çeken ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, uzun bir süredir ortalarda gözükmüyordu. 

Paris Moda Haftası'nda boy gösteren Tuba Büyüküstün'ün kombini için seçtiği ayakkabıları sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Uzun bir süredir sesi soluğu çıkmayan, en son Zeytin Ağacı dizisinde izlediğimiz Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı!

Bu hafta birçok ünlünün yaptığı gibi Tuba Büyüküstün de soluğu moda haftasında alanlardan oldu. 

Paris Moda Haftası'nda boy gösteren Tuba Büyüküstün de tıpkı şarkıcı Edis gibi Valentino SS26 defilesini izledi. İlk başta her şey tamamdı, Tuba'nın etekli ekoseli takımı ilk görüşte beğenildi.

Fakat her şey Tuba'yı boydan görene kadardı...

Sonra da sözü size bırakalım! Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

