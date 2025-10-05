onedio
Paris Moda Haftası'nda Boy Gösteren Şarkıcı Edis'in Her Detayı Ayrı Facia Kombini Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.10.2025 - 22:41

Paris Moda Haftası'na Valentino defilesine giden ünlü şarkıcı Edis, kolları kısa bir kazağı, çiçekli kravatı, puantiyeli gömleğiyle sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü! 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

2014'te "Benim Ol" şarkısıyla hayatımıza ekstra hızlı bir giriş yapan Edis, şimdilerde Türkiye'nin en popüler erkek popçularından biri.

İnanılmaz sempatik halleri bir yana, sahne şovlarıyla da göz dolduran Edis, kendine has tarzı ve hepsi dilimize pelesenk şarkılarıyla sık sık gündeme oturuyor. 

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz günlerde Harbiye'de verdiği konserde tercih ettiği transparan üst sebebiyle bir miktar eleştirilmişti kendisi...

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Edis, bugün de kombiniyle gündeme oturmayı başardı. Geçtiğimiz saatlerde, Paris Moda Haftası'nda boy gösterdi.

Bu sene birçok ünlümüzün katıldığı moda haftalarında bu sefer dikkat çeken isim Edis oldu. Valentino defilesi için soluğu Paris'te alan Edis'in Gucci'nin kreatif direktörü Alessandro Michele esintileri taşıyan hem feminen hem maskelen kombini sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.

Buyurun, Edis'in tarzı hakkında kimler ne demiş beraber görelim... 😂

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
