Cinayete Kurban Gittiği İddia Edilen Güllü'nün Asistanı Çiğdem Deniz Emir, O Geceyi Anlattı!

Güllü’nün eski patronu Ferda Aydın, olayı “kaza değil, cinayet” olarak nitelendirerek ortalığı karıştırmıştı. Aydın, daha önce birilerinin kendisine asistanın daha önce Güllü’yü bıçakladığını söylediğini öne sürmüş ve bu açıklama büyük yankı uyandırmıştı. Tüm bu iddiaların ardından soruşturma derinleştirilmiş ve dosya Cinayet Büro’ya devredilmişti.

Gerekçe olarak ses kayıtlarındaki çelişkiler, bilgi kirliliği, Güllü’nün kızının psikolojik durumu ve olayın “şüpheli ölüm” olarak değerlendirilmesine yol açan bulgular gösterilmişti.