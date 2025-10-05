onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Cinayete Kurban Gittiği İddia Edilen Güllü'nün Asistanı Çiğdem Deniz Emir, O Geceyi Anlattı!

Cinayete Kurban Gittiği İddia Edilen Güllü'nün Asistanı Çiğdem Deniz Emir, O Geceyi Anlattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.10.2025 - 09:35

26 Eylül gecesi Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin sevilen sesi Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Olay dosyası, cinayet büroya devredilmişti. Ölümün kaza mı yoksa cinayet mi olduğu hala araştırılırken birçok iddia gündeme gelmişti. Özellikle menajeriyle arasının bozuk olduğu yönündeki söylentiler dikkat çekmişti. O iddiaların merkezindeki isim, Güllü’nün menajeri Çiğdem Deniz Emir, sonunda suskunluğunu bozdu. Show TV'ye konuşan Emir’in sözleri gündeme bomba gibi düştü. 

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü’nün ölümü hala gizemini koruyor.

Arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü’nün ölümü hala gizemini koruyor.

Sanatçının şüpheli ölümüyle ilgili farklı iddialar birbiri ardına ortaya atılmış, olay kısa sürede “intihar mı, kaza mı, yoksa cinayet mi?” sorularını beraberinde getirmişti.

İlk açıklama, Güllü’nün asistanından gelmişti. Olayın bir intihar olmadığını belirten asistan, ünlü sanatçının evde roman havası oynarken dengesini kaybedip düştüğünü iddia etmişti. Güllü’nün kızı da olayın bir kaza olduğunu savunmuş, oğlu Tuğberk Yavuz da benzer ifadeler vermişti.

Ancak iddialar burada bitmedi.

Ancak iddialar burada bitmedi.

Güllü’nün eski patronu Ferda Aydın, olayı “kaza değil, cinayet” olarak nitelendirerek ortalığı karıştırmıştı. Aydın, daha önce birilerinin kendisine asistanın daha önce Güllü’yü bıçakladığını söylediğini öne sürmüş ve bu açıklama büyük yankı uyandırmıştı. Tüm bu iddiaların ardından soruşturma derinleştirilmiş ve dosya Cinayet Büro’ya devredilmişti.

Gerekçe olarak ses kayıtlarındaki çelişkiler, bilgi kirliliği, Güllü’nün kızının psikolojik durumu ve olayın “şüpheli ölüm” olarak değerlendirilmesine yol açan bulgular gösterilmişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Ve şimdi, o iddiaların tam merkezindeki isim olan menajer Çiğdem Deniz Emir, Show Haber’e konuşarak sessizliğini bozdu.

Ve şimdi, o iddiaların tam merkezindeki isim olan menajer Çiğdem Deniz Emir, Show Haber’e konuşarak sessizliğini bozdu.

Emir, “Bir kitle var ki sürekli bizi hedefe koydu. Herhangi bir husumetimiz, birbirimize zarar verecek bir şeyin olmasının mümkünatı yok. Üzerimize kurulan baskılardan hiçbirimiz hiçbir şey yapamadık. Ben mezarına gidip sarılamadım bile” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Güllü’nün ölüm gecesine dair de çarpıcı ifadeler kullandı: “Aşağıya indiğimde tüm gerçekle yüzleştim. Güllü Hanım'ın yerde yattığını görüyordum o kadar. Bazı yerlerde zihnim karışabiliyor fakat kapının çalmasıyla birlikte uyku halindeydim. Ne olduğunu anlayamadım. Herkes aşağıya iniyor diye ben de bilinçsizse herkesin peşinden aşağıya indim”

Son dönemde “Aranız bozuktu, Güllü’yü sen öldürdün” yorumlarına ise şu yanıtı verdi:

Son dönemde “Aranız bozuktu, Güllü’yü sen öldürdün” yorumlarına ise şu yanıtı verdi:

“Üç ay önce ticari bir anlaşmazlığımız olduğu doğrudur ama bunun dışında hiçbir husumetimiz yoktu.”

Emir ayrıca, “Seyir halindeyken direksiyonu kırıp Güllü’yü öldürmek istedi” iddialarına da sert çıktı: “O kaza benden çok önce oluyor. O yıllarda Güllü Hanım’ı tanımıyordum bile. O olaydaki asistan ben değilim.” 

Planlı cinayet iddialarına ise şu sözlerle noktayı koydu: “Bir mekan sahibi çıkmış, böyleydi şöyleydi diyor. Peki neden daha önce bu iddiaları ortaya atmadınız? Benimle iyiydin de sonradan mı bunlar çıktı? Asla hakkımı helal etmiyorum. Bize acımızı yaşatmadıkları gibi hiçbir şeyimize izin vermediler.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
5
4
2
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın