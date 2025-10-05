onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Adliyeye Eşofmandan Hallice Takımı ve Cübbesiyle Gelen Ebru Polat, Eleştirilere Fena Öfkelendi!

Adliyeye Eşofmandan Hallice Takımı ve Cübbesiyle Gelen Ebru Polat, Eleştirilere Fena Öfkelendi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.10.2025 - 08:48

Geçtiğimiz yıl yeniden avukatlık mesleğine dönen şarkıcı Ebru Polat, bu kez adliyedeki paylaşımla gündemde. Geçtiğimiz günlerde adliye koridorlarında havalı havalı yürürken çektiği videoyu paylaşan Polat, ortalığın adeta yangın yerine dönmesine neden olmuştu.Topuklu ayakkabıları, eşofmana benzeyen takımı ve cübbesiyle verdiği pozlar olay olurken, özellikle meslektaşlarının tepkisi Polat’ı sinirlendirdi.

Eleştirilere sert yanıt veren ünlü isim “Sana ne benim kılığımdan kıyafetimden, senin ne haddine eşofman mı pantolon mu derdine düşmek 3-5 avukat kişi!” diyerek karşılık verdi.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hem şarkıcılığı hem de hukuk diplomasıyla tanınan Ebru Polat, son dönemde sadece müzikle değil, yeniden aktif hale getirdiği avukatlık kariyeriyle de adından söz ettiriyor.

Hem şarkıcılığı hem de hukuk diplomasıyla tanınan Ebru Polat, son dönemde sadece müzikle değil, yeniden aktif hale getirdiği avukatlık kariyeriyle de adından söz ettiriyor.

Bir dönem sahnelerde parlayan, ardından kendi markasını kurarak girişimciliğe adım atan Polat, geçtiğimiz yıl yeniden avukatlığa dönüş yapmıştı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isim, paylaşımlarıyla sık sık gündem yaratıyor.

Geçtiğimiz günlerde adliye koridorlarında çekilen bir videosunu paylaşan Polat, topuklu ayakkabıları, cübbesi ve eşofmana benzeyen takımıyla yürürkenki görüntüsünü Instagram hesabına yüklemişti. Ancak bu paylaşım, özellikle meslektaşlarının sert eleştirilerini beraberinde getirmişti. Kimileri “adliyeye bu kıyafetle gelinmez” yorumlarında bulunurken, kimileri de mesleğin ciddiyetinin zedelendiğini savunmuştu.

Kaçıranlar için:

Ebru Polat ise sessiz kalmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın