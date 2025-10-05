Adliyeye Eşofmandan Hallice Takımı ve Cübbesiyle Gelen Ebru Polat, Eleştirilere Fena Öfkelendi!

Geçtiğimiz yıl yeniden avukatlık mesleğine dönen şarkıcı Ebru Polat, bu kez adliyedeki paylaşımla gündemde. Geçtiğimiz günlerde adliye koridorlarında havalı havalı yürürken çektiği videoyu paylaşan Polat, ortalığın adeta yangın yerine dönmesine neden olmuştu.Topuklu ayakkabıları, eşofmana benzeyen takımı ve cübbesiyle verdiği pozlar olay olurken, özellikle meslektaşlarının tepkisi Polat’ı sinirlendirdi.

Eleştirilere sert yanıt veren ünlü isim “Sana ne benim kılığımdan kıyafetimden, senin ne haddine eşofman mı pantolon mu derdine düşmek 3-5 avukat kişi!” diyerek karşılık verdi.

