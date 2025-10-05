Adliyeye Eşofmandan Hallice Takımı ve Cübbesiyle Gelen Ebru Polat, Eleştirilere Fena Öfkelendi!
Geçtiğimiz yıl yeniden avukatlık mesleğine dönen şarkıcı Ebru Polat, bu kez adliyedeki paylaşımla gündemde. Geçtiğimiz günlerde adliye koridorlarında havalı havalı yürürken çektiği videoyu paylaşan Polat, ortalığın adeta yangın yerine dönmesine neden olmuştu.Topuklu ayakkabıları, eşofmana benzeyen takımı ve cübbesiyle verdiği pozlar olay olurken, özellikle meslektaşlarının tepkisi Polat’ı sinirlendirdi.
Eleştirilere sert yanıt veren ünlü isim “Sana ne benim kılığımdan kıyafetimden, senin ne haddine eşofman mı pantolon mu derdine düşmek 3-5 avukat kişi!” diyerek karşılık verdi.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hem şarkıcılığı hem de hukuk diplomasıyla tanınan Ebru Polat, son dönemde sadece müzikle değil, yeniden aktif hale getirdiği avukatlık kariyeriyle de adından söz ettiriyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ebru Polat ise sessiz kalmadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın