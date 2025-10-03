Neşet Ertaş'ın Leyla'sına Yazdığı "Yazımı Kışa Çevirdin" Türküsünün Gözyaşı ve Sevdayla Örülü Hikayesi

Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ın unutulmaz eserlerinden 'Yazımı Kışa Çevirdin' yalnızca bir türkü değil, ardında gerçek bir aşk hikayesi taşıyor. Birçoğumuzun dinleyip hüzünlendiği bu türkünün ilham kaynağı, Ertaş’ın hayatındaki en büyük sevdası Leyla’ydı. Ankara’daki bir gazinoda başlayan ve yıllara meydan okuyan bu aşk, baba Muharrem Ertaş’ın tüm karşı çıkışlarına rağmen sürmüş, hatta türkülerle atışmaya dönüşmüştü.

Gelin 'Yazımı Kışa Çevirdin' türküsünün ardındaki gerçek hikayeye birlikte bakalım.