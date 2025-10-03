Neşet Ertaş'ın Leyla'sına Yazdığı "Yazımı Kışa Çevirdin" Türküsünün Gözyaşı ve Sevdayla Örülü Hikayesi
Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş’ın unutulmaz eserlerinden 'Yazımı Kışa Çevirdin' yalnızca bir türkü değil, ardında gerçek bir aşk hikayesi taşıyor. Birçoğumuzun dinleyip hüzünlendiği bu türkünün ilham kaynağı, Ertaş’ın hayatındaki en büyük sevdası Leyla’ydı. Ankara’daki bir gazinoda başlayan ve yıllara meydan okuyan bu aşk, baba Muharrem Ertaş’ın tüm karşı çıkışlarına rağmen sürmüş, hatta türkülerle atışmaya dönüşmüştü.
Gelin 'Yazımı Kışa Çevirdin' türküsünün ardındaki gerçek hikayeye birlikte bakalım.
Türk halk müziğinin en büyük ustalarından Neşet Ertaş, her türküsünde kendi hayatından bir iz bırakmış bir ozandı.
Günler geçtikçe bu büyük aşk büyüdü.
Muharrem Ertaş, oğlunun gazinoda şarkı söyleyen bir kadınla evlenmesini asla kabul etmiyordu.
Bu sözlerle Leyla’yı hedef alıyor, oğlunu uyarıyordu.
Genç aşık, babasının sözlerine rağmen kalbinin sesini dinledi. Seçimini yaptı: Aşkını.
Neşet Ertaş ile Leyla’sının ayrılıktan sonraki ilişkisi bile türküler üzerinden sürdü.
Neşet Ertaş devam etti, aşkının derinliğini bir kez daha dillendirdi:
Ve işte bu inişli çıkışlı, gözyaşı ve sevdayla örülü aşk hikayesi, “Yazımı Kışa Çevirdin” türküsüne ilham oldu.
Yıllar geçti, Neşet Ertaş bu dünyadan göçtü.
Cenazesinde dualar edilirken başucunda bir kişi daha vardı: Hayatının en büyük aşkı Leyla.
