onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ferdi Tayfur'un Arabeski Yeniden Dirilten "Emmoğlu" Şarkısının Merak Uyandıran Hikayesini Anlatıyoruz!

Ferdi Tayfur'un Arabeski Yeniden Dirilten "Emmoğlu" Şarkısının Merak Uyandıran Hikayesini Anlatıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.07.2025 - 12:01

90’larda arabeskin fişi çekilmiş, pop müzik dört bir yanı sarmıştı. Herkes “arabesk bitti” derken bir şarkı çıktı ve tüm ezberleri bozdu: Emmoğlu! Ferdi Tayfur’un 1992 çıkışlı “Prangalar” albümünün lokomotif parçası Emmoğlu, hem müziğiyle hem de klibiyle adeta bir fenomene dönüştü. Şarkının sözlerinden klipteki Mercedes’e, köyde yaşanan acıklı aşka kadar uzanan bu destan; arabesk tarihine altın harflerle yazıldı. 

İşte Ferdi Tayfur’un Emmoğlu efsanesinin bilinmeyen hikayesi…

Kaynak: 32. Gün

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=x2uHJ...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ferdi Tayfur’u mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ferdi Tayfur’u mutlaka tanıyorsunuzdur.

İçim Yanar, Yüreğimde Yare Var, Sabahçı Kahvesi gibi parçalarıyla arabeskin kralıydı. 70’ler ve 80’lere damga vuran bu dev isim, 90’lara girildiğinde ise adeta gölgede kalmıştı. Çünkü Türkiye artık başka bir müzik rüzgarının etkisindeydi: Pop! Sezen Aksu’nun öncülüğünde Tarkan, Sertab Erener, Levent Yüksel gibi yıldızlar sahneleri devralmış, arabeskin hükmü sona ermiş gibiydi. Ama işte tam o anda Ferdi Tayfur devreye girdi ve Emmoğlu ile yeniden tahtına oturdu.

Şiirden şarkıya: Emmoğlu’nun sözleri nereden geldi?

Şiirden şarkıya: Emmoğlu’nun sözleri nereden geldi?

Şarkının sözleri, Şemsi Belli’nin yayımlanmamış bir şiirinden alıntı. Şiiri o kadar uzunmuş ki, şarkıya uyarlanabilmesi için kısaltılmış. Bu yüzden pek çok dinleyici ne anlatıldığını tam kavrayamamış.

Ama tam da bu bilinmezlik, şarkıya gizem katmış.

Ama tam da bu bilinmezlik, şarkıya gizem katmış.

“Emmoğlu” kelimesi de zaten Anadolu’nun bağrından kopmuş bir ifade: samimiyet, sıcaklık, içtenlik barındırıyor.

Ferdi Tayfur o dönem bir röportajında, 'Emmoğlu kelimesi samimiyet ifadesi. Amcaoğlu derse biraz resmiyet girer. Ama amcaoğluna emmoğlu diye hitap ederse bu bir samimiyetidir. Demekki bir şarkı geliyor bizi bir yerde birleştiriyor. Biz emmoğluyuz yani.' diye anlatıyor.

Klip bir efsane: Helikopter, mercedes, tabut!

Klip bir efsane: Helikopter, mercedes, tabut!

Şarkı sadece melodisiyle değil, klibiyle de olay oldu. Ferdi Tayfur bu klip için o dönem rekor sayılabilecek bir bütçe harcadı: 90 milyon TL! Helikopter kiralandı, Mercedes’ler sahneye çıktı.

Hatta klipteki gitarcı, Ferdi Tayfur’un öz kardeşi Sermet Turanbayburt’tu.

Hatta klipteki gitarcı, Ferdi Tayfur’un öz kardeşi Sermet Turanbayburt’tu.

Klipte gerçekçi olsun diye tabutun içi gerçek taşla dolduruldu, taşıyanlardan biri Ferdi Baba’nın kanserle mücadele eden teyzeoğluydu. Üstelik çekim sonrası vefat etti, bu da klibe ayrı bir hüzün kattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şarkının hikayesi de film gibi.

Şarkının hikayesi de film gibi.

Emmoğlu, aynı kıza aşık iki amcaoğlunun hikayesini anlatıyor. Biri Almanya’ya gurbetçi olarak giderken, diğeri mafyaya karışıyor. Kız vefat ettiğinde cenazede yolları kesişiyor. Gitarını kapan Almanya’dan dönüyor, mezarlıkta buluşuyorlar. İşte o duygularla dolu final sahnesi, klibin kalbini oluşturuyor.

O dönem bu şarkı ve kliple “Arabesk öldü” diyenlere Ferdi Tayfur adeta tokat gibi bir yanıt verdi.

O dönem bu şarkı ve kliple “Arabesk öldü” diyenlere Ferdi Tayfur adeta tokat gibi bir yanıt verdi.

Emmoğlu, klasik arabeskten farklı olarak modern soundlarla bezenmişti. Erdinç Şenyaylar’ın efsane gitar solosuyla açılan parça, Anadolu motifleriyle Batı enstrümanlarını harmanladı. Hem yeni nesli hem eski dinleyiciyi yakaladı.

Ve sonuç: 1.3 milyon kaset satışıyla rekor, tüm müzik listelerinde birincilik, 32. Gün programında Mehmet Ali Birand’ın bile radarına giren bir başarı.

Ve sonuç: 1.3 milyon kaset satışıyla rekor, tüm müzik listelerinde birincilik, 32. Gün programında Mehmet Ali Birand’ın bile radarına giren bir başarı.

Emmoğlu, sadece bir şarkı değil, dönemin ruhunu değiştiren bir müzik olayıydı.

Ferdi Baba’nın “Prangalar” albümünü sırtlayan bu parça, bugün hala milyonlar tarafından dinleniyor, hala dillerde. Arabesk bir daha o eski halini almadı belki ama Emmoğlu sayesinde bir kez daha zirveye çıktı. Arabeskin son büyük direnişiydi ve tarih onu unutmadı.

Şimdi sizi o şarkıyla baş başa bırakıyoruz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın