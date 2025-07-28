Ferdi Tayfur'un Arabeski Yeniden Dirilten "Emmoğlu" Şarkısının Merak Uyandıran Hikayesini Anlatıyoruz!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=x2uHJ...
90’larda arabeskin fişi çekilmiş, pop müzik dört bir yanı sarmıştı. Herkes “arabesk bitti” derken bir şarkı çıktı ve tüm ezberleri bozdu: Emmoğlu! Ferdi Tayfur’un 1992 çıkışlı “Prangalar” albümünün lokomotif parçası Emmoğlu, hem müziğiyle hem de klibiyle adeta bir fenomene dönüştü. Şarkının sözlerinden klipteki Mercedes’e, köyde yaşanan acıklı aşka kadar uzanan bu destan; arabesk tarihine altın harflerle yazıldı.
İşte Ferdi Tayfur’un Emmoğlu efsanesinin bilinmeyen hikayesi…
Kaynak: 32. Gün
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Ferdi Tayfur’u mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Şiirden şarkıya: Emmoğlu’nun sözleri nereden geldi?
Ama tam da bu bilinmezlik, şarkıya gizem katmış.
Klip bir efsane: Helikopter, mercedes, tabut!
Hatta klipteki gitarcı, Ferdi Tayfur’un öz kardeşi Sermet Turanbayburt’tu.
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Şarkının hikayesi de film gibi.
O dönem bu şarkı ve kliple “Arabesk öldü” diyenlere Ferdi Tayfur adeta tokat gibi bir yanıt verdi.
Ve sonuç: 1.3 milyon kaset satışıyla rekor, tüm müzik listelerinde birincilik, 32. Gün programında Mehmet Ali Birand’ın bile radarına giren bir başarı.
Şimdi sizi o şarkıyla baş başa bırakıyoruz:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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