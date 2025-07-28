Ferdi Tayfur'un Arabeski Yeniden Dirilten "Emmoğlu" Şarkısının Merak Uyandıran Hikayesini Anlatıyoruz!

Emmoğlu, sadece bir şarkı değil, dönemin ruhunu değiştiren bir müzik olayıydı.

Ferdi Baba’nın “Prangalar” albümünü sırtlayan bu parça, bugün hala milyonlar tarafından dinleniyor, hala dillerde. Arabesk bir daha o eski halini almadı belki ama Emmoğlu sayesinde bir kez daha zirveye çıktı. Arabeskin son büyük direnişiydi ve tarih onu unutmadı.