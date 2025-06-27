Kıraç'ın Bağıra Bağıra Eşlik Ettiğimiz "Ayşe" Şarkısının Aşk Filmi Tadındaki Romantik Hikayesi

Şarkının nakaratında sıkça geçen “Ayşem” kelimesi nedeniyle birçok kişi şarkının ismini de bu şekilde biliyor ama orijinal adı aslında “Ayşe”. Sözlerini unutmuş olanlar için ufaktan hatırlatalım şöyle;

İtiraf ettim kendime, seviyormuşum meğer diye

Sonra da güldüm halime, çocuk musun oğlum diye

Meğer hep çocukmuşum büyümemişim kalmışım

Hiç farkına varmamışım daha sanki on beş yaşım

Ayşem ayşem ayşem gül ayşem güldür ayşem

Ayşem ayşem ayşem yolun ecelimdir ayşem

Ayşem ayşem ayşem gurbetten dönüşüm ayşem

Ayşem ayşem ayşem rüzgarım gönlüm gül ayşem