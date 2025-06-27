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Kıraç'ın Bağıra Bağıra Eşlik Ettiğimiz "Ayşe" Şarkısının Aşk Filmi Tadındaki Romantik Hikayesi

Kıraç'ın Bağıra Bağıra Eşlik Ettiğimiz "Ayşe" Şarkısının Aşk Filmi Tadındaki Romantik Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.06.2025 - 15:24

Dinlerken hikayesini bilmediğimiz ama bir anlamı olduğu kesin olan birçok şarkı var. Bunlardan biri de Kıraç’ın 2005 yılında çıkardığı “Ayşe” şarkısı. Şarkının adını çoğumuz “Ayşem” olarak bilsek de aslında doğrusu “Ayşe”. Kayıp Şehir albümünde yer alan bu şarkı, meğer o dönem Kıraç’ın aşık olduğu ama bir türlü açılamadığı Ayşe için yazılmış. Şimdilerde evli ve iki çocuk sahibi olan çiftin aşkı ise ilginç bir tartışmayla başlamış. Hem de tüm Türkiye’nin canlı yayında izlediği bir programda. 

Gelin, bu özel şarkının ardındaki hikayeye birlikte bakalım…

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2000’li yılların başında çıkardığı şarkılarla bir döneme damga vuran ve hâlâ dillerden düşmeyen şarkılarıyla Kıraç’ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

2000’li yılların başında çıkardığı şarkılarla bir döneme damga vuran ve hâlâ dillerden düşmeyen şarkılarıyla Kıraç’ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

“Endamın Yeter”, “Oysa Bir Umuttu”, “Taş Duvarlar”, “Çayır Çimen Geze Geze”, “Razıysan Gel” gibi şarkıları neredeyse hepimizin ezberinde. Duygusal ve güçlü sesiyle Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Kıraç, sadece sesiyle değil, şarkılarının sözleriyle de hepimizin kalbinde ayrı bir yer edindi.

1967 doğumlu olan ve tam adı Ali Tufan Kıraç olan sanatçı, şimdilerde 53 yaşında.

1967 doğumlu olan ve tam adı Ali Tufan Kıraç olan sanatçı, şimdilerde 53 yaşında.

2008 yılında Ayşe Şule Bilgiç’le evlendi. Çiftin 2009 yılında dünyaya gelen kızlarına Çınar adını verdiler. 2016’da ise ikinci çocukları Sima doğdu. Evlilikleri magazin dünyasında örnek gösterilen ilişkilerden biri olarak biliniyor.

Kıraç'ın 2004 yılında çıkan “Kayıp Şehir” albümünde yer alan “Ayşe” şarkısını da hala dinliyoruz.

Kıraç'ın 2004 yılında çıkan “Kayıp Şehir” albümünde yer alan “Ayşe” şarkısını da hala dinliyoruz.

Şarkının nakaratında sıkça geçen “Ayşem” kelimesi nedeniyle birçok kişi şarkının ismini de bu şekilde biliyor ama orijinal adı aslında “Ayşe”. Sözlerini unutmuş olanlar için ufaktan hatırlatalım şöyle;

İtiraf ettim kendime, seviyormuşum meğer diye

Sonra da güldüm halime, çocuk musun oğlum diye

Meğer hep çocukmuşum büyümemişim kalmışım

Hiç farkına varmamışım daha sanki on beş yaşım 

Ayşem ayşem ayşem gül ayşem güldür ayşem

Ayşem ayşem ayşem yolun ecelimdir ayşem

Ayşem ayşem ayşem gurbetten dönüşüm ayşem

Ayşem ayşem ayşem rüzgarım gönlüm gül ayşem

Birçoğumuza sadece güzel bir aşk şarkısı gibi gelen bu parça, aslında çok özel bir duygunun dışavurumuymuş.

Birçoğumuza sadece güzel bir aşk şarkısı gibi gelen bu parça, aslında çok özel bir duygunun dışavurumuymuş.

Kıraç bu şarkıyı, o dönem aşık olduğu ama duygularını bir türlü açık edemediği Ayşe Şule Bilgiç için yazmış! Bu aşk hikayesi oldukça ilginç bir başlangıca sahip.

Yıl 2004…

Yıl 2004…

O dönem Savaş Ay’ın sunduğu bir televizyon programına konuk olan Kıraç, aynı programda tiyatro oyunlarında oynayan Ayşe Şule Bilgiç’le karşı karşıya geliyor. Programda, Kıraç bir oyununu oldukça sert bir dille eleştiriyor. Ayşe Şule Bilgiç ise bu eleştirilere karşılık olarak Kıraç’a “O zaman gelip izleyin” diyerek tiyatro oyununa davet ediyor.

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Bu ilk karşılaşmaları pek de romantik olmasa da, sonrasında iletişim kopmuyor.

Bu ilk karşılaşmaları pek de romantik olmasa da, sonrasında iletişim kopmuyor.

Ayşe’nin davetinden bir süre sonra bu kez Kıraç, Ayşe’yi kendi konserine çağırıyor. Bu davetler, adım adım filizlenen bir ilişkiye dönüşüyor. Fakat Kıraç, Ayşe’ye duygularını doğrudan söyleyemiyor. Bunun yerine, kalbindeki duyguları müzik aracılığıyla ifade ediyor ve ortaya “Ayşe” şarkısı çıkıyor.

Kıraç’ın, aşkını şarkı aracılığıyla itiraf ettiği bu dönemde, Ayşe Şule Bilgiç oldukça şaşkın.

Kıraç’ın, aşkını şarkı aracılığıyla itiraf ettiği bu dönemde, Ayşe Şule Bilgiç oldukça şaşkın.

Çünkü bu tür bir adımı beklemiyormuş. Ama sonuçta gönül ferman dinlemiyor. İkili, uzun süren bir flört döneminin ardından 2008 yılında nikah masasına oturuyor. Ayşe Şule Bilgiç bir röportajında o dönemi şu sözlerle anlatıyor:

“İlk günden itibaren evlilik fikriyle yola çıktık. Kalben, dinen, beynen birbirimizi hayatlarımıza kabul etmiştik. Düğün; ailelerin gönüllerinin hoş olacağı, keyifli bir gece olacaktı ki öyle de oldu.”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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