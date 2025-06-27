Kıraç'ın Bağıra Bağıra Eşlik Ettiğimiz "Ayşe" Şarkısının Aşk Filmi Tadındaki Romantik Hikayesi
Dinlerken hikayesini bilmediğimiz ama bir anlamı olduğu kesin olan birçok şarkı var. Bunlardan biri de Kıraç’ın 2005 yılında çıkardığı “Ayşe” şarkısı. Şarkının adını çoğumuz “Ayşem” olarak bilsek de aslında doğrusu “Ayşe”. Kayıp Şehir albümünde yer alan bu şarkı, meğer o dönem Kıraç’ın aşık olduğu ama bir türlü açılamadığı Ayşe için yazılmış. Şimdilerde evli ve iki çocuk sahibi olan çiftin aşkı ise ilginç bir tartışmayla başlamış. Hem de tüm Türkiye’nin canlı yayında izlediği bir programda.
Gelin, bu özel şarkının ardındaki hikayeye birlikte bakalım…
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2000’li yılların başında çıkardığı şarkılarla bir döneme damga vuran ve hâlâ dillerden düşmeyen şarkılarıyla Kıraç’ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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1967 doğumlu olan ve tam adı Ali Tufan Kıraç olan sanatçı, şimdilerde 53 yaşında.
Kıraç'ın 2004 yılında çıkan “Kayıp Şehir” albümünde yer alan “Ayşe” şarkısını da hala dinliyoruz.
Birçoğumuza sadece güzel bir aşk şarkısı gibi gelen bu parça, aslında çok özel bir duygunun dışavurumuymuş.
Yıl 2004…
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Bu ilk karşılaşmaları pek de romantik olmasa da, sonrasında iletişim kopmuyor.
Kıraç’ın, aşkını şarkı aracılığıyla itiraf ettiği bu dönemde, Ayşe Şule Bilgiç oldukça şaşkın.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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