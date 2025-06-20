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Yıldız Tilbe’nin Her Dizesinde Yaşanmışlık Olan “Ama Evlisin” Şarkısının Hikayesi

Yıldız Tilbe’nin Her Dizesinde Yaşanmışlık Olan “Ama Evlisin” Şarkısının Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.06.2025 - 15:35

Şarkılarıyla kalbimizi delik deşik eden, aşk acılarımıza tercüman olan Yıldız Tilbe, hissettiğini iliklerine kadar yaşayıp şarkılarına döken bir sanatçı. Her sözüyle içimize işleyen Tilbe’nin “Ama Evlisin” şarkısı da o en can acıtanlardan biri. Peki bu şarkının ardındaki gerçek hikayeyi biliyor musunuz? Meğer yıllar önce evli bir adama aşık olan Yıldız Tilbe, yaşadığı bu yasak aşkı notalara dökmüş. Şarkının sözleri bizzat Tilbe’ye ait ve bu konu hakkında verdiği açıklamalar ise yürek burkacak cinsten. 

Gelin, “Ama Evlisin”in içimizi dağlayan hikayesine birlikte bakalım…

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Deli dolu halleri, dansları, o kimsede olmayan sesi ve kendine has büyüsüyle Yıldız Tilbe’yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

Deli dolu halleri, dansları, o kimsede olmayan sesi ve kendine has büyüsüyle Yıldız Tilbe’yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

Bir kere dinlediniz mi etkisinden kurtulmak zor… Onun şarkıları, aşkın en güzel ama aynı zamanda en kanatan halini anlatır. “Aşk Laftan Anlamaz Ki”, “Dillere Destan”, “Çabuk Olalım Aşkım”, “Vazgeçtim” gibi parçalarıyla kaç kere iç çektik, sayamadık bile. “Bazılarının acı olarak ölümün işinden döndüğüm noktasında yazıyorum bazılarını. O kadar acı çekiyorum, onları hemen çöpe atıyorum. Çünkü yani dayanamazlar diye düşünüyorum. Çünkü o kadar acı çekiyorum ki.” demişti bir açıklamasında.

Şarkılarının neredeyse hepsinin bir hikayesi var. “Ama Evlisin” şarkısı ise en acısı.

Şarkılarının neredeyse hepsinin bir hikayesi var. “Ama Evlisin” şarkısı ise en acısı.

Sözleri Yıldız Tilbe'ye ait olan bu şarkısıyı biraz hatırlatalım size önce: 

'Ama evlisin, benim değilsin

Yıllar önce nerdeydin? çok geciktik sevgilim

Sevemedim seni, öpemedim seni

Konuşamadım, sarılamadın

Ama çok sevdim, hergün düşündüm

Nasıl istedim seni, bilemezsin sen

Konuşmayı isterdim, saatlerce günlerce

Dokunmayı isterdim, ellerine yüzüne

Uzanmayı isterdim, aynı yastığa senle

Bitirmeyi isterdim, hayatımı seninle'

Bu şarkının ilham kaynağı öyle sıradan bir duygu değil…

Bu şarkının ilham kaynağı öyle sıradan bir duygu değil…

Yıldız Tilbe, yıllar önce yaşadığı bir aşkı unutamadığını defalarca dile getirmişti. Ancak bu aşkın diğerlerinden farkı, onun yasak bir aşk olması. 2002 yılında bir röportajında anlattığına göre Tilbe, evli bir adama aşık olduğunu sonradan öğrenmiş.

Ve bu aşk onu o kadar derinden sarsmış ki, hastanelik olmuş. Kendi sözleriyle:

Ve bu aşk onu o kadar derinden sarsmış ki, hastanelik olmuş. Kendi sözleriyle:

“Aşık oldum, adam evli çıktı, benim değildi. Çok üzüldüm. Ölüyordum. Şaka değil! Onu düşündüğüm zaman içimde bir şey vardı büyüyordu, hissediyordum. Bir gittim hasta çıktım. Hastaneye yattım, düşünmemeye çalıştım. Sonra adamı unuttum, rahatladım Allah’ıma bin şükür. Aşık oldum mu, çok derin yaşıyorum aşkı. Yine öyle sevebilirim. Ama kimseyi öyle sevmek istemiyorum.”

Yalnızca bu da değil…

Yalnızca bu da değil…

Aynı açıklamasında yaşadığı aşk acısının fiziksel etkilerini de şu sözlerle anlatmıştı:

“Bir zaman çok aşıktım. Hatta o kadar kötü oldum ki… Hasta oldum yani, ameliyatlar oldum. Bazı organlarımı aldılar. Aşktan mı? Tabii ki aşktan. O dönem işte yaptığım şarkıların arasında ‘Çabuk Olalım Aşkım’ var, ‘Ama Evlisin’ falan filan… Hepsi o döneme ait. İki tane şarkı daha yaptım. Yazarken şey oldum böyle kalbim böyle durma noktasına geldi. O kadar kötü oldum ki. Ben dedim bu yaşta bu acıyı çekiyorsam insanlar intihar eder yani gençler hakikaten. Ezberlemeyeyim diye tekrar okumadım bile. Hemen yırttım attım. ”

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O dönemlerde Yıldız Tilbe’nin büyük aşk yaşadığı kişinin kim olduğu da çok konuşulmuştu.

O dönemlerde Yıldız Tilbe’nin büyük aşk yaşadığı kişinin kim olduğu da çok konuşulmuştu.

İddialara göre bu kişi, fotoğrafçı Ali Eşitmez idi. Tabii bu sadece bir iddia olarak kaldı. Hiçbir zaman bu şarkıyı kime yazdığını söylemedi...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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