Yıldız Tilbe’nin Her Dizesinde Yaşanmışlık Olan “Ama Evlisin” Şarkısının Hikayesi
Şarkılarıyla kalbimizi delik deşik eden, aşk acılarımıza tercüman olan Yıldız Tilbe, hissettiğini iliklerine kadar yaşayıp şarkılarına döken bir sanatçı. Her sözüyle içimize işleyen Tilbe’nin “Ama Evlisin” şarkısı da o en can acıtanlardan biri. Peki bu şarkının ardındaki gerçek hikayeyi biliyor musunuz? Meğer yıllar önce evli bir adama aşık olan Yıldız Tilbe, yaşadığı bu yasak aşkı notalara dökmüş. Şarkının sözleri bizzat Tilbe’ye ait ve bu konu hakkında verdiği açıklamalar ise yürek burkacak cinsten.
Gelin, “Ama Evlisin”in içimizi dağlayan hikayesine birlikte bakalım…
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Deli dolu halleri, dansları, o kimsede olmayan sesi ve kendine has büyüsüyle Yıldız Tilbe’yi mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Şarkılarının neredeyse hepsinin bir hikayesi var. “Ama Evlisin” şarkısı ise en acısı.
Bu şarkının ilham kaynağı öyle sıradan bir duygu değil…
Ve bu aşk onu o kadar derinden sarsmış ki, hastanelik olmuş. Kendi sözleriyle:
Yalnızca bu da değil…
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O dönemlerde Yıldız Tilbe’nin büyük aşk yaşadığı kişinin kim olduğu da çok konuşulmuştu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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