Yıldız Tilbe’nin Her Dizesinde Yaşanmışlık Olan “Ama Evlisin” Şarkısının Hikayesi

Aynı açıklamasında yaşadığı aşk acısının fiziksel etkilerini de şu sözlerle anlatmıştı:

“Bir zaman çok aşıktım. Hatta o kadar kötü oldum ki… Hasta oldum yani, ameliyatlar oldum. Bazı organlarımı aldılar. Aşktan mı? Tabii ki aşktan. O dönem işte yaptığım şarkıların arasında ‘Çabuk Olalım Aşkım’ var, ‘Ama Evlisin’ falan filan… Hepsi o döneme ait. İki tane şarkı daha yaptım. Yazarken şey oldum böyle kalbim böyle durma noktasına geldi. O kadar kötü oldum ki. Ben dedim bu yaşta bu acıyı çekiyorsam insanlar intihar eder yani gençler hakikaten. Ezberlemeyeyim diye tekrar okumadım bile. Hemen yırttım attım. ”