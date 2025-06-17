Hakan Altun'un İçimizi Parçalayan En Acılı Şarkısı "Hani Bekleyecektin"in Arkasında Yatan Aşk Hikayesi
Sevilen şarkıcı Hakan Altun’un birçok şarkısı bizi alıp uzaklara götürüyor. Ama içlerinden biri var ki, dinledikçe içimizi burkuyor: Hani Bekleyecektin… Meğer bu şarkı, Altun’un askerlik yıllarında yaşadığı gerçek bir hayal kırıklığının eseriymiş. Üstelik iddialara göre o dönemki sevgilisi de oldukça ünlüymüş! Gözyaşlarıyla yazılan bu parçanın hikayesi düşündüğünüzden çok daha hüzünlü.
Gelin birlikte bakalım…
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Teklif Ediyorum, Telefonun Başında Çaresiz Bekliyorum, Ağlamak Yok Yüreğim gibi şarkılarıyla Hakan Altun'u mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Ve işte o hikayelerden biri, “Hani Bekleyecektin”…
“Hani Bekleyecektin”in nakaranı bile iç yakıyor.
Ve geldik o meşhur hikayeye…
Altun neye uğradığını şaşırıyor.
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Sevgilisi Kimdi?
Kısacası, o meşhur sözler yalnızca bir şarkı nakaratı değil; gerçekten yaşanmış bir aşkın, tutulmamış bir sözün, kırılmış bir kalbin satırları…
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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