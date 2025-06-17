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Hakan Altun'un İçimizi Parçalayan En Acılı Şarkısı "Hani Bekleyecektin"in Arkasında Yatan Aşk Hikayesi

Hakan Altun'un İçimizi Parçalayan En Acılı Şarkısı "Hani Bekleyecektin"in Arkasında Yatan Aşk Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
17.06.2025 - 16:02

Sevilen şarkıcı Hakan Altun’un birçok şarkısı bizi alıp uzaklara götürüyor. Ama içlerinden biri var ki, dinledikçe içimizi burkuyor: Hani Bekleyecektin… Meğer bu şarkı, Altun’un askerlik yıllarında yaşadığı gerçek bir hayal kırıklığının eseriymiş. Üstelik iddialara göre o dönemki sevgilisi de oldukça ünlüymüş! Gözyaşlarıyla yazılan bu parçanın hikayesi düşündüğünüzden çok daha hüzünlü. 

Gelin birlikte bakalım…

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Teklif Ediyorum, Telefonun Başında Çaresiz Bekliyorum, Ağlamak Yok Yüreğim gibi şarkılarıyla Hakan Altun'u mutlaka tanıyorsunuzdur.

Teklif Ediyorum, Telefonun Başında Çaresiz Bekliyorum, Ağlamak Yok Yüreğim gibi şarkılarıyla Hakan Altun'u mutlaka tanıyorsunuzdur.

Hüzünlü parçaların adamı desek abartmış olmayız heralde. Şarkılarıyla kalbimize dokunan, romantik müziğin tartışmasız ustalarından biri kendisi. Sesindeki hüzün, sözlerindeki sitem hepimizi bir yerden yakalıyor. Onun şarkıları sadece notalardan ibaret değil, gerçek hikayelerin izlerini taşıyor.

Ve işte o hikayelerden biri, “Hani Bekleyecektin”…

Ve işte o hikayelerden biri, “Hani Bekleyecektin”…

Hakan Altun şarkılarının çoğunda aşk var ama öyle çiçekli böcekli aşklar değil; acısıyla, özlemiyle, yarasıyla gelen aşklar… Belki bu yüzden hepimizin bir dönem diline dolanmış şarkıları var. Çünkü onun anlattığı duygular sahici. 

“Hani Bekleyecektin” de işte tam bu yüzden yıllardır ilk dinlenen “ayrılık” şarkılarından biri.

“Hani Bekleyecektin”in nakaranı bile iç yakıyor.

“Hani Bekleyecektin”in nakaranı bile iç yakıyor.

“Hani bekleyecektin bir ömür boyu,

Hani hiç gitmeyecektin, hani hep benim olacaktın?”

Bu dizeleri kim bir gece vakti gözleri dolmadan dinledi ki? Ama hikayesini öğrendiğinizde şarkı bambaşka bir anlam kazanıyor.

Ve geldik o meşhur hikayeye…

Ve geldik o meşhur hikayeye…

Yıl 1998… Hakan Altun askerliğini Ankara Etimesgut’ta yapıyor. O dönem cep telefonu yok tabii. Ankesörlü telefondan aramak için tam 17 gün sıra bekliyor. Ailesinden sonra da biricik sevgilisinin sesini duymak istiyor. İçinde umut, heyecan, belki de hasret…

Ve telefonun ucundan gelen cevap:

“Şu an müsait değilim, sonra arar mısın?”

Altun neye uğradığını şaşırıyor.

Altun neye uğradığını şaşırıyor.

Anlattığına göre o 60 saniyelik reddediliş, kalbinde derin bir iz bırakıyor.

“Ben onunla konuşmak için 17 gün bekledim, o bana 60 saniyesini ayırmadı.”

İşte bu sözlerle oturuyor bir köşeye ve gözyaşlarıyla “Hani Bekleyecektin”i yazıyor. O andaki duygular, o bekleyiş, o hayal kırıklığı şarkının her satırına işliyor.

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Sevgilisi Kimdi?

Sevgilisi Kimdi?

Bu hikayeyi Hakan Altun, yıllar sonra programında ilk kez açıkça anlatıyor. Ancak o dönemki sevgilisinin kim olduğuna dair bir detay vermiyor. Magazin kulisleri ise boş durmuyor: İddialara göre bahsi geçen kişi, aynı dönemde oyuncu ve yazar olarak popüler olan İclal Aydın. Tabii bu iddiayla ilgili açıklama gelmedi hiçbir zaman.

Kısacası, o meşhur sözler yalnızca bir şarkı nakaratı değil; gerçekten yaşanmış bir aşkın, tutulmamış bir sözün, kırılmış bir kalbin satırları…

Kısacası, o meşhur sözler yalnızca bir şarkı nakaratı değil; gerçekten yaşanmış bir aşkın, tutulmamış bir sözün, kırılmış bir kalbin satırları…

Ve bize de her dinlediğimizde o 17 günü ve o 60 saniyeyi tekrar hissetmek kalıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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