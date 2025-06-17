Hakan Altun'un İçimizi Parçalayan En Acılı Şarkısı "Hani Bekleyecektin"in Arkasında Yatan Aşk Hikayesi

Hakan Altun şarkılarının çoğunda aşk var ama öyle çiçekli böcekli aşklar değil; acısıyla, özlemiyle, yarasıyla gelen aşklar… Belki bu yüzden hepimizin bir dönem diline dolanmış şarkıları var. Çünkü onun anlattığı duygular sahici.

“Hani Bekleyecektin” de işte tam bu yüzden yıllardır ilk dinlenen “ayrılık” şarkılarından biri.