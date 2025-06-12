Cansu Dere ve Mehmet Akif Alakurt'un Sıla'nın Çekimlerine Ara Verilmesine Neden Olan O Büyük Kavgası
2006 yılında yayınlanan ve izleyicinin kalbinde taht kuran “Sıla” dizisi, hem hikayesiyle hem de güçlü oyuncu kadrosuyla hafızalarda yer etti. Cansu Dere ile Mehmet Akif Alakurt’un başrollerini paylaştığı dizinin kamera arkası ise bir o kadar çalkantılıydı. Dizi setinde yaşanan gerilimler, özellikle ikilinin birbirine girmesiyle ayyuka çıktı. Cansu Dere’nin sete geç gelmesine sinirlenen Mehmet Akif Alakurt’un çıkışı ortalığı karıştırdı.
Gelin, çok konuşulan bu kavganın detaylarını birlikte hatırlayalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2006 yılında ekranlara gelen ve kısa sürede reytinglerde zirveye oturan “Sıla”, Güneydoğu’nun töre gerçeğini romantik bir hikâyeyle harmanlayarak büyük ilgi gördü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cansu Dere’nin ilk başrol deneyimi olan bu dizi, Mehmet Akif Alakurt’un da şöhretini perçinlediği projeydi.
İddialara göre, Cansu Dere’nin sete sık sık geç gelmesi Mehmet Akif Alakurt’un sabrını taşırdı.
O dönem yaşanan kavga kulaktan kulağa yayılırken, taraflar pek açıklama yapmadı.
Peki Mehmet Akif Alakurt’a ne oldu?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu süreçte Nurseli Sarıkaya ile yaşadığı fırtınalı ilişki ve ayrılık da gündeme geldi.
Takipçileriyle sosyal medyada sık sık polemiğe giren Alakurt’un “Türk kadını nedir?” diye başlayan ve kadınları hedef alan sözleri büyük tepki çekti.
Cansu Dere ile yaşadığı set krizi, Alakurt’un sektörden uzaklaşması ve sonrasında gelen açıklamaları hâlâ çok konuşuluyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın