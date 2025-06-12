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Cansu Dere ve Mehmet Akif Alakurt'un Sıla'nın Çekimlerine Ara Verilmesine Neden Olan O Büyük Kavgası

Cansu Dere ve Mehmet Akif Alakurt'un Sıla'nın Çekimlerine Ara Verilmesine Neden Olan O Büyük Kavgası

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.06.2025 - 14:35

2006 yılında yayınlanan ve izleyicinin kalbinde taht kuran “Sıla” dizisi, hem hikayesiyle hem de güçlü oyuncu kadrosuyla hafızalarda yer etti. Cansu Dere ile Mehmet Akif Alakurt’un başrollerini paylaştığı dizinin kamera arkası ise bir o kadar çalkantılıydı. Dizi setinde yaşanan gerilimler, özellikle ikilinin birbirine girmesiyle ayyuka çıktı. Cansu Dere’nin sete geç gelmesine sinirlenen Mehmet Akif Alakurt’un çıkışı ortalığı karıştırdı. 

Gelin, çok konuşulan bu kavganın detaylarını birlikte hatırlayalım.

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2006 yılında ekranlara gelen ve kısa sürede reytinglerde zirveye oturan “Sıla”, Güneydoğu’nun töre gerçeğini romantik bir hikâyeyle harmanlayarak büyük ilgi gördü.

2006 yılında ekranlara gelen ve kısa sürede reytinglerde zirveye oturan “Sıla”, Güneydoğu’nun töre gerçeğini romantik bir hikâyeyle harmanlayarak büyük ilgi gördü.

Cansu Dere’nin canlandırdığı Sıla ile Mehmet Akif Alakurt’un hayat verdiği Boran karakteri, diziyi adeta taşıyan isimlerdi. Yayınlandığı dönemde haftalarca konuşulan bu yapım, 2008 yılında final yaptı ama etkisi yıllar boyu sürdü.

Cansu Dere’nin ilk başrol deneyimi olan bu dizi, Mehmet Akif Alakurt’un da şöhretini perçinlediği projeydi.

Cansu Dere’nin ilk başrol deneyimi olan bu dizi, Mehmet Akif Alakurt’un da şöhretini perçinlediği projeydi.

Daha önce “Hacı” dizisiyle tanınan Alakurt, “Sıla” ile tam anlamıyla yıldızlaştı. Cansu Dere için de bu proje kariyerinde büyük bir dönüm noktası oldu. Ekranda birbirine yakıştırılan ikili, dizideki uyumlarıyla övgü toplarken set arkasında işler pek de öyle değildi.

İddialara göre, Cansu Dere’nin sete sık sık geç gelmesi Mehmet Akif Alakurt’un sabrını taşırdı.

İddialara göre, Cansu Dere’nin sete sık sık geç gelmesi Mehmet Akif Alakurt’un sabrını taşırdı.

Yine sıcak bir Mardin gününde yaşanan gecikmenin ardından Alakurt’ın “Mardin’in bu sıcağında hanımefendiyi beklemek zorunda mıyım?” diye bağırması bardağı taşıran son damla oldu. Bu sözleri duyan Cansu Dere seti birbirine kattı. Gerilim öyle büyüdü ki yapım ekibi çekimlere iki gün ara verdi.

O dönem yaşanan kavga kulaktan kulağa yayılırken, taraflar pek açıklama yapmadı.

O dönem yaşanan kavga kulaktan kulağa yayılırken, taraflar pek açıklama yapmadı.

Ancak yıllar sonra Cansu Dere’ye bir röportajda bu mesele yeniden soruldu. Güzel oyuncu “Ben projedeyken de onunla konuşmuyordum, sonrasında da konuşmamayı sürdürdüm” diyerek kırgınlığının hâlâ sürdüğünü ima etti.

Peki Mehmet Akif Alakurt’a ne oldu?

Peki Mehmet Akif Alakurt’a ne oldu?

2001 yılında Best Model seçildikten sonra oyunculuğa adım atan Alakurt, “Sıla” ve “Adanalı” dizileriyle zirveyi gördü. Ancak 2013’teki “Fatih” ve 2014’teki “Emanet” dizileri beklenen ilgiyi görmedi. Bu başarısızlıkların ardından Alakurt sektöre küstü ve 2016’da oyunculuğu tamamen bırakıp Brezilya’da bir çiftlikte yaşamaya başladı.

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Bu süreçte Nurseli Sarıkaya ile yaşadığı fırtınalı ilişki ve ayrılık da gündeme geldi.

Bu süreçte Nurseli Sarıkaya ile yaşadığı fırtınalı ilişki ve ayrılık da gündeme geldi.

Son yıllarda ise Mehmet Akif Alakurt’un fiziksel değişimi dikkat çekti: saçları döküldü, ciddi kilo aldı ve bunalıma girdiği iddia edildi.

Takipçileriyle sosyal medyada sık sık polemiğe giren Alakurt’un “Türk kadını nedir?” diye başlayan ve kadınları hedef alan sözleri büyük tepki çekti.

Takipçileriyle sosyal medyada sık sık polemiğe giren Alakurt’un “Türk kadını nedir?” diye başlayan ve kadınları hedef alan sözleri büyük tepki çekti.

Özellikle “Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan…” diyerek başladığı paylaşımı, kimileri tarafından eski sevgilisine gönderme olarak yorumlandı.

Cansu Dere ile yaşadığı set krizi, Alakurt’un sektörden uzaklaşması ve sonrasında gelen açıklamaları hâlâ çok konuşuluyor.

Cansu Dere ile yaşadığı set krizi, Alakurt’un sektörden uzaklaşması ve sonrasında gelen açıklamaları hâlâ çok konuşuluyor.

Kimi izleyici bu ikilinin ekrandaki büyüsünü özlerken, kimileri kamera arkasındaki gerçekleri unutamıyor. “Sıla” dizisi sadece hikayesiyle değil, yaşattığı bu gerginliklerle de Türk dizi tarihine iz bıraktı.

Peki siz bu dizi çiftini yakıştırıyor muydunuz? Yorumlara bekliyoruz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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