Barış Manço’nun “Gülpembe”si Bir Aşk Şarkısı Değilmiş: Gerçek Hikayesi Kalbinizi Sızlatacak!
Türkiye’de nesilden nesile aktarılan, herkesin gönlünde taht kurmuş bir sanatçı var mı desek; cevabı hiç düşünmeden “Barış Manço” olurdu. O sadece müzikleriyle değil, televizyon programlarıyla, giyimiyle, sözleriyle tam anlamıyla bir efsaneydi. Bugün hâlâ dinleniyor, hâlâ özleniyor, hâlâ seviliyor. Şarkılarının her biri ayrı bir hikâye, ayrı bir dünya. Özellikle “Gülpembe” var ki… Dinlediğimizde içimizde bir yerler burkuluyor. Birçok kişi bu şarkının bir kadına yazıldığını sanıyor ama işin aslı çok başka. Barış Manço, yıllar önce yaptığı açıklamayla “Gülpembe”nin gerçek hikâyesini paylaşmıştı.
Hadi gelin, o hüzünlü ve bir o kadar da içten hikâyeye birlikte bakalım…
“Arkadaşım Eşek”, “Alla Beni Pulla Beni”, “Sarı Çizmeli Mehmet Ağa” gibi şarkılarıyla bir dönemin değil, tüm zamanların müzik efsanesi olan Barış Manço’yu tanımayan yoktur.
1958 yılında, Galatasaray Lisesi’nde okurken ilk müzik grubunu kurdu.
Ve elbette 1988…
Barış Manço’nun en sevilen şarkılarından biri olan “Gülpembe”, onun 1981 yılında çıkan Sözüm Meclisten Dışarı albümünde yer aldı.
Birçok kişi şarkının sözlerinden yola çıkarak, Gülpembe’nin bir sevgili olduğunu düşündü yıllar boyunca.
Doğukan Manço da babasının bu açıklamasını doğruluyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın