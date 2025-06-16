Barış Manço’nun “Gülpembe”si Bir Aşk Şarkısı Değilmiş: Gerçek Hikayesi Kalbinizi Sızlatacak!

Türkiye’de nesilden nesile aktarılan, herkesin gönlünde taht kurmuş bir sanatçı var mı desek; cevabı hiç düşünmeden “Barış Manço” olurdu. O sadece müzikleriyle değil, televizyon programlarıyla, giyimiyle, sözleriyle tam anlamıyla bir efsaneydi. Bugün hâlâ dinleniyor, hâlâ özleniyor, hâlâ seviliyor. Şarkılarının her biri ayrı bir hikâye, ayrı bir dünya. Özellikle “Gülpembe” var ki… Dinlediğimizde içimizde bir yerler burkuluyor. Birçok kişi bu şarkının bir kadına yazıldığını sanıyor ama işin aslı çok başka. Barış Manço, yıllar önce yaptığı açıklamayla “Gülpembe”nin gerçek hikâyesini paylaşmıştı.

Hadi gelin, o hüzünlü ve bir o kadar da içten hikâyeye birlikte bakalım…