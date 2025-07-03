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Megastar Tarkan'ın "Artık Çok Geç" Diye Veda Ettiren "Kış Güneşi" Şarkısının Hikayesini Anlatıyoruz!

Megastar Tarkan'ın "Artık Çok Geç" Diye Veda Ettiren "Kış Güneşi" Şarkısının Hikayesini Anlatıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.07.2025 - 14:46

Türk pop müziğinin megastarı Tarkan’ın unutulmaz şarkılarından biri olan Kış Güneşi meğer ardında sıcacık bir hikaye saklıyormuş! Söz ve müziği Yıldız Tilbe’ye ait olan bu duygusal şarkının Tarkan’a nasıl emanet edildiği, yıllar sonra ortaya çıktı. Yıldız Tilbe, bir programda Kış Güneşini neden Tarkan’a verdiğini ve o günleri nasıl hatırladığını tüm samimiyetiyle anlattı. Tarkan’ın da ilk dinlediğinde yaşadığı heyecan ve sahne arkası detaylar ise hayranlarını mest edecek cinsten. 

Gelin, Kış Güneşinin bu iç ısıtan hikayesine birlikte bakalım!

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Tarkan Tevetoğlu yıllardır Türk pop müziğinin bir numaralı ismi.

Tarkan Tevetoğlu yıllardır Türk pop müziğinin bir numaralı ismi.

Daha 90’lı yılların başında tanıdığımız o genç adam, kısa sürede Türkiye’nin ötesine taşarak adını dünya müzik piyasasına da yazdırdı. “Şımarık”, “Kuzu Kuzu”, “Dudu”, “Hüp” gibi dillere pelesenk olmuş onlarca hit şarkısı var. 

Sahne şovları, klipleri, duruşu ve kendine has tarzıyla Tarkan, kuşkusuz ki her dönemin sevgilisi olmayı başardı. Öyle ki çıktığı her albüm milyonlar sattı, konser biletleri kapış kapış gitti. Kısacası Tarkan, pop müzik denince akla gelen ilk isimlerden biri ve bu unvanı yıllardır kimseye kaptırmıyor.

Tarkan’ın diskografisinde ayrı bir yere sahip olan Kış Güneşi, pek çok hayranı için aşk acısının fon müziğidir adeta.

Tarkan’ın diskografisinde ayrı bir yere sahip olan Kış Güneşi, pek çok hayranı için aşk acısının fon müziğidir adeta.

Hani şu sözleri duyunca bile insanın kalbini burkan o satırlar:

Yanlış zaman

Yanlış insan

Tutunmak imkânsız

Bıktım yamalı sevdalardan

Yanlış bahar

Kış güneşi

Yoruldum her bulduğumda

Kaybetmekten seni

Kıyamete kadar kapattım kalbimi

Azar, coşar deli gönül

Bu gözler, ah, neler görür

Hasret bana göre değil

Özlemin içimde yine seni büyütür

Bu derin sözlerin altından çıkan isim ise Yıldız Tilbe!

Bu derin sözlerin altından çıkan isim ise Yıldız Tilbe!

Kim derdi ki, bu kadar Tarkan’la özdeşleşmiş bir şarkının sözleri Yıldız Tilbe’nin kaleminden çıkmış?

Yıldız Tilbe, yıllar önce Oktay Kaynarca’nın sunduğu bir televizyon programında bu şarkının nasıl ortaya çıktığını tüm içtenliğiyle anlatmıştı. Tilbe, o dönem kendisi için bir prodüksiyon hazırlığındaymış. İzmir’de bas gitar çalan bir arkadaşı, Nurhat, ( Nurhat Şensesli şarkının müziğini yapan kişi) bu besteyi Yıldız’a getirince olan olmuş:

“Ben Tarkan’ı sadece basından tanıyordum, hiç tanışıklığımız yoktu.”

“Ben Tarkan’ı sadece basından tanıyordum, hiç tanışıklığımız yoktu.”

“Besteyi dinledim ve kulağıma direkt Tarkan’ın sesi geldi. Şarkının en çok ona yakışacağını düşündüm. Sanki onun iç dünyasından dökülüyormuş gibi… Ve hemen Tarkan’ı aradım. Stüdyoya davet ettim. ‘Sana çok yakışacak bir şarkı var, dinlemek ister misin?’ dedim. O da ‘Tabii!’ dedi.”

Tarkan da o ilk karşılaşmayı hiç unutmamış olacak ki programda o günü şöyle anlatıyor:

Tarkan da o ilk karşılaşmayı hiç unutmamış olacak ki programda o günü şöyle anlatıyor:

“Bir kız girdi önce içeri, Sezen’in kızı. Sonra Yıldız geldi. Sezen hemen atladı bana, bir sarıldı, öptü falan… Sonra Yıldız şarkıyı söyledi, resmen tüylerim diken diken oldu! Hatta stüdyoda mikrofondan söyledi, o kadar etkileyiciydi ki!”

Bu anı Yıldız Tilbe de şöyle tamamlıyor:

“Ben yanılmadığım için çok mutluyum. Senden iyi herhalde kimse okuyamazdı bu şarkıyı!”

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Ve bize de dinlemek düştü!

Ve bize de dinlemek düştü!

Bugün dinledikçe içimizi burkan, bir o kadar da içimizi ısıtan Kış Güneşi böyle özel bir hikayeden çıkıp gelmiş. Tarkan’ın o güçlü yorumuyla, Yıldız Tilbe’nin kaleminden çıkan bu şarkı hepimiz için aşkın en hüzünlü ama en gerçek hali olmaya devam ediyor.

Bize de Yıldız Tilbe’ye bu muhteşem sözler için, Tarkan’a da bu kadar güzel hissettirdiği için kocaman bir teşekkür etmek ve Kış Güneşini her defasında hayranlıkla dinlemek düşüyor! 🌙✨

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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Arwen

Bu kadar bilinen bir bilgiyi ‘kim derdi ki’ diye sunmak tatlıymış. :) şaşırdım hatrın için.

CloneJesus

Komedi gibi içerik yine.