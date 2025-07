Megastar Tarkan'ın "Artık Çok Geç" Diye Veda Ettiren "Kış Güneşi" Şarkısının Hikayesini Anlatıyoruz!

Daha 90’lı yılların başında tanıdığımız o genç adam, kısa sürede Türkiye’nin ötesine taşarak adını dünya müzik piyasasına da yazdırdı. “Şımarık”, “Kuzu Kuzu”, “Dudu”, “Hüp” gibi dillere pelesenk olmuş onlarca hit şarkısı var.

Sahne şovları, klipleri, duruşu ve kendine has tarzıyla Tarkan, kuşkusuz ki her dönemin sevgilisi olmayı başardı. Öyle ki çıktığı her albüm milyonlar sattı, konser biletleri kapış kapış gitti. Kısacası Tarkan, pop müzik denince akla gelen ilk isimlerden biri ve bu unvanı yıllardır kimseye kaptırmıyor.