Megastar Tarkan'ın "Artık Çok Geç" Diye Veda Ettiren "Kış Güneşi" Şarkısının Hikayesini Anlatıyoruz!

“Bir kız girdi önce içeri, Sezen’in kızı. Sonra Yıldız geldi. Sezen hemen atladı bana, bir sarıldı, öptü falan… Sonra Yıldız şarkıyı söyledi, resmen tüylerim diken diken oldu! Hatta stüdyoda mikrofondan söyledi, o kadar etkileyiciydi ki!”

Bu anı Yıldız Tilbe de şöyle tamamlıyor:

“Ben yanılmadığım için çok mutluyum. Senden iyi herhalde kimse okuyamazdı bu şarkıyı!”