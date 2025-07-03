Megastar Tarkan'ın "Artık Çok Geç" Diye Veda Ettiren "Kış Güneşi" Şarkısının Hikayesini Anlatıyoruz!
Türk pop müziğinin megastarı Tarkan’ın unutulmaz şarkılarından biri olan Kış Güneşi meğer ardında sıcacık bir hikaye saklıyormuş! Söz ve müziği Yıldız Tilbe’ye ait olan bu duygusal şarkının Tarkan’a nasıl emanet edildiği, yıllar sonra ortaya çıktı. Yıldız Tilbe, bir programda Kış Güneşini neden Tarkan’a verdiğini ve o günleri nasıl hatırladığını tüm samimiyetiyle anlattı. Tarkan’ın da ilk dinlediğinde yaşadığı heyecan ve sahne arkası detaylar ise hayranlarını mest edecek cinsten.
Gelin, Kış Güneşinin bu iç ısıtan hikayesine birlikte bakalım!
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Tarkan Tevetoğlu yıllardır Türk pop müziğinin bir numaralı ismi.
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Tarkan’ın diskografisinde ayrı bir yere sahip olan Kış Güneşi, pek çok hayranı için aşk acısının fon müziğidir adeta.
Bu derin sözlerin altından çıkan isim ise Yıldız Tilbe!
“Ben Tarkan’ı sadece basından tanıyordum, hiç tanışıklığımız yoktu.”
Tarkan da o ilk karşılaşmayı hiç unutmamış olacak ki programda o günü şöyle anlatıyor:
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Ve bize de dinlemek düştü!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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Bu kadar bilinen bir bilgiyi ‘kim derdi ki’ diye sunmak tatlıymış. :) şaşırdım hatrın için.
Komedi gibi içerik yine.