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Neşet Ertaş'ın Ciğerimizi Dağlayan "Zahide'm" Türküsünün Ardındaki Kavuşulamayan Aşk Hikayesi

Neşet Ertaş'ın Ciğerimizi Dağlayan "Zahide'm" Türküsünün Ardındaki Kavuşulamayan Aşk Hikayesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
01.07.2025 - 14:24

Türkülerimizin ustası Neşet Ertaş’ın sesinden dinleyip içimizde ince bir sızı hissettiğimiz ‘Zahidem’, sandığımızdan çok daha derin bir aşkın yadigarıymış meğer. Her mısrasında kavuşamamanın, imkansız bir sevdanın izleri var. Bu türkü, Anadolu’nun bağrından kopup gelen Arap Mustafa ile Zahide’nin hüzün dolu hikayesinin eseriymiş. Gerçek bir sevdanın türküsü olan Zahidem’in nasıl dilden dile yayıldığını ve Neşet Ertaş’a nasıl ulaştığını anlatıyoruz. 

İşte Zahidem’in iç yakan hikayesi...

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Her türkünün arkasında bir hikaye vardır derler. İşte Zahidem de o hikayelerin en yürek burkanlarından.

Her türkünün arkasında bir hikaye vardır derler. İşte Zahidem de o hikayelerin en yürek burkanlarından.

Neşet Ertaş denince akan sular durur… Kırşehir’in topraklarından çıkıp sazıyla sözüyle bütün Türkiye’yi kendine hayran bırakan bir usta o. Babası Muharrem Ertaş’tan aldığı abdal geleneğini öylesine samimi yaşatmış ki bugün bile onun sesi duyulunca insanın yüreği titriyor. O, sadece bir türkücü değil; Anadolu’nun derdini, aşkını, yalnızlığını sazının tellerine, türkülerinin dizelerine sığdıran koca bir ozan.

‘Gönül Dağı’, ‘Ah Yalan Dünya’, ‘Yazımı Kışa Çevirdin’ gibi nice türkü, Neşet Ertaş’ın sesiyle bambaşka bir hale bürünür.

‘Gönül Dağı’, ‘Ah Yalan Dünya’, ‘Yazımı Kışa Çevirdin’ gibi nice türkü, Neşet Ertaş’ın sesiyle bambaşka bir hale bürünür.

Onun müziğinde ne varsa gerçektir; bir gün bir düğünde, bir gün bir ağıtta, bazen bir aşkın peşinde… Ve bu aşk hikayelerinin en bilinenlerinden biri de, hiç şüphesiz, o meşhur Zahidem türküsüdür.

Neşet Ertaş’ın repertuvarında öyle türküler var ki kimse tam hikayesini bilmez ama mırıldandığında herkesin aklına bir hüzün düşer. Zahidem de işte onlardan biri.

Zahidem’in arkasında dillere destan, kavuşamamış bir aşk var.

Zahidem’in arkasında dillere destan, kavuşamamış bir aşk var.

Öyle bir aşk ki bir öksüzün kalbinde filizlenmiş, imkansızlıkla büyümüş ve sonunda acıyla türkü olmuş.

Yıl 1900’lerin başı... Kırşehir’in Orta Hacı Ahmetli köyünde yaşayan Arap Mustafa, yetim bir çocukken köyün ağasının yanında çalışmaya başlar. O dönemin adetidir; köyün zengin ailesi Hacı Bürozade Mehmet Ağa, Mustafa’yı sahiplenir, o da tam 12 yıl boyunca bu ailenin her işini yapar. Fakat gönül bu, emir dinlemez…

Mustafa’nın kalbi bir gün evin güzeller güzeli kızı Zahide’ye düşer.

Mustafa’nın kalbi bir gün evin güzeller güzeli kızı Zahide’ye düşer.

Sevda sessizce büyür, Mustafa yıllarca aşkını içinde saklar. Gün gelir, Mustafa’nın yüreği taşımaz olur, sevdiğini akrabalarına anlatır. Akrabalar da alır başlarını ağanın kapısına gider Zahide’yi istemeye… Ama ağa, “Uşağımıza kız mı verilir?” diyerek bu tertemiz aşkı bir çırpıda yok sayar. Mustafa’nın içi yanar, çaresizce askere gider. O askerdeyken Zahide, başka birine, Molla Hasan’a verilir. Kara haberi alan Mustafa’nın içinden mısralar dökülür. Zahidem türküsünün ilk tohumları işte o an atılır.

Bu dizeler dilden dile yayılır, ozanlar, abdallar bu ağıtı söyler ama herkes o dönem hala sağ olan Zahide’ye saygısından adını saklı tutar.

Bu dizeler dilden dile yayılır, ozanlar, abdallar bu ağıtı söyler ama herkes o dönem hala sağ olan Zahide’ye saygısından adını saklı tutar.

Ne zaman ki genç Neşet Ertaş 13 yaşında bir düğünde eline tutuşturulan bu sözleri okur, işte o zaman Zahidem yeniden nefes alır. Neşet Usta dizeleri düzenler, besteler ve ölümsüzleştirir.

Bugün Zahidem çalındığında bir yerlerde mutlaka bir yürek sızlar. Kim bilir belki kendi Zahide’sini hatırlar…

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Şimdi sizi o şarkının sözleriyle baş başa bırakalım:

Şimdi sizi o şarkının sözleriyle baş başa bırakalım:

Zahidem kurbanım oy ne olacak halim

Gene bir laf duydum kırıldı belim

Yine bir laf duydum kırıldı belim

Gelenden gidenden oy haber sorarım

Zahidem bu hafta oluyor gelin

Zahidem bu hafta oluyor gelin

Hezeli de deli, deli gönül hezeli

Çiçekdağı da döktü m′ola gazeli

Çiçekdağı da döktü m'ola gazeli

Dolaştım alemi oy gurbet gezeli

Bulamadım Zahidem′den güzeli

Bulamadım Zahidem'den güzeli

Gurbet ellerinde oy esirim esir

Zahide kurbanım hep bende kusur

Zahide kurbanım hep bende kusur

Eğer anan seni, seni bana verirse

Nemize yetmiyor el kadar hasır

Nemize yetmiyor el kadar hasır...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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