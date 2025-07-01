Neşet Ertaş'ın Ciğerimizi Dağlayan "Zahide'm" Türküsünün Ardındaki Kavuşulamayan Aşk Hikayesi

Onun müziğinde ne varsa gerçektir; bir gün bir düğünde, bir gün bir ağıtta, bazen bir aşkın peşinde… Ve bu aşk hikayelerinin en bilinenlerinden biri de, hiç şüphesiz, o meşhur Zahidem türküsüdür.

Neşet Ertaş’ın repertuvarında öyle türküler var ki kimse tam hikayesini bilmez ama mırıldandığında herkesin aklına bir hüzün düşer. Zahidem de işte onlardan biri.