Neşet Ertaş'ın Ciğerimizi Dağlayan "Zahide'm" Türküsünün Ardındaki Kavuşulamayan Aşk Hikayesi
Türkülerimizin ustası Neşet Ertaş’ın sesinden dinleyip içimizde ince bir sızı hissettiğimiz ‘Zahidem’, sandığımızdan çok daha derin bir aşkın yadigarıymış meğer. Her mısrasında kavuşamamanın, imkansız bir sevdanın izleri var. Bu türkü, Anadolu’nun bağrından kopup gelen Arap Mustafa ile Zahide’nin hüzün dolu hikayesinin eseriymiş. Gerçek bir sevdanın türküsü olan Zahidem’in nasıl dilden dile yayıldığını ve Neşet Ertaş’a nasıl ulaştığını anlatıyoruz.
İşte Zahidem’in iç yakan hikayesi...
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Her türkünün arkasında bir hikaye vardır derler. İşte Zahidem de o hikayelerin en yürek burkanlarından.
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‘Gönül Dağı’, ‘Ah Yalan Dünya’, ‘Yazımı Kışa Çevirdin’ gibi nice türkü, Neşet Ertaş’ın sesiyle bambaşka bir hale bürünür.
Zahidem’in arkasında dillere destan, kavuşamamış bir aşk var.
Mustafa’nın kalbi bir gün evin güzeller güzeli kızı Zahide’ye düşer.
Bu dizeler dilden dile yayılır, ozanlar, abdallar bu ağıtı söyler ama herkes o dönem hala sağ olan Zahide’ye saygısından adını saklı tutar.
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Şimdi sizi o şarkının sözleriyle baş başa bırakalım:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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