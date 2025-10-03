onedio
Avukatlığa Geri Dönen Ebru Polat'ın "Adliye Kombini" Fena Topa Tutuldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.10.2025 - 13:45

Birçok kişinin şarkıcı kimliğiyle tanıdığı Ebru Polat’ın aslında avukatlık kimliği de var. Geçtiğimiz yıl da radikal bir kararla mesleğine geri dönüp cübbesini yeniden giymişti. Son olarak adliyede görüntülenen Polat, topuklu ayakkabısı, eşofmana benzer takımı ve avukatlık cübbesiyle dikkat çekti. O anları videoya alıp Instagram hesabında paylaşan ünlü isme sosyal medyadan tepki yağdı. 

İşte detaylar…

İddialı açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık yer alan Ebru Polat, aslında çok yönlü bir kariyere sahip.

Bir dönem mankenlik yapan Polat, daha sonra şarkıcılığa adım atmış ve müzik dünyasında kendine bir yer edinmişti. Hukuk fakültesi mezunu olan Ebru Polat, 2024 yılında da radikal bir kararla avukatlık mesleğine geri döndüğünü açıklamış ve yeniden cübbesini giymişti.

Instagram’da oldukça aktif olan Polat, bir yandan şarkıcılığı sürdürürken diğer yandan da dikkat çeken paylaşımlarıyla gündem yaratıyor.

Geçtiğimiz günlerde bir mekana girişte yaşadığı ilginç olayı takipçileriyle paylaşan ünlü isim, güvenlik görevlilerinin kendisini 18 yaşından küçük zannettiğini söylemişti.

Videoda “Bir yandan da hoşuma gitti” diyen Polat, kimliği kontrol edilerek mekana girdiğini ve genç gösterdiği için böyle bir durum yaşandığını anlatmıştı. 42 yaşındaki şarkıcının bu açıklaması sosyal medyada goygoy konusu olmuştu.

Gelen yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu kez ise adliye kombiniyle gündeme oturdu!

