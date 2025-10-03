Avukatlığa Geri Dönen Ebru Polat'ın "Adliye Kombini" Fena Topa Tutuldu
Birçok kişinin şarkıcı kimliğiyle tanıdığı Ebru Polat’ın aslında avukatlık kimliği de var. Geçtiğimiz yıl da radikal bir kararla mesleğine geri dönüp cübbesini yeniden giymişti. Son olarak adliyede görüntülenen Polat, topuklu ayakkabısı, eşofmana benzer takımı ve avukatlık cübbesiyle dikkat çekti. O anları videoya alıp Instagram hesabında paylaşan ünlü isme sosyal medyadan tepki yağdı.
İşte detaylar…
İddialı açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde sık sık yer alan Ebru Polat, aslında çok yönlü bir kariyere sahip.
Geçtiğimiz günlerde bir mekana girişte yaşadığı ilginç olayı takipçileriyle paylaşan ünlü isim, güvenlik görevlilerinin kendisini 18 yaşından küçük zannettiğini söylemişti.
Bu kez ise adliye kombiniyle gündeme oturdu!
