Avukatlığa Geri Dönen Ebru Polat'ın "Adliye Kombini" Fena Topa Tutuldu

Bir dönem mankenlik yapan Polat, daha sonra şarkıcılığa adım atmış ve müzik dünyasında kendine bir yer edinmişti. Hukuk fakültesi mezunu olan Ebru Polat, 2024 yılında da radikal bir kararla avukatlık mesleğine geri döndüğünü açıklamış ve yeniden cübbesini giymişti.

Instagram’da oldukça aktif olan Polat, bir yandan şarkıcılığı sürdürürken diğer yandan da dikkat çeken paylaşımlarıyla gündem yaratıyor.