Manifest'in Winx'in Orijinal Peri Kostümleriyle Çektiği Yeni Klibi "Rüya" Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Daha duyuru yapıldığı anda sosyal medyada “acaba nasıl olacak?” yorumları yağmaya başlamış, klip ve şarkı sözleri merak uyandırmıştı. Ardından grup üyelerinin Winx karakterlerine büründüğü kareler büyük beğeni toplamıştı.

Ve o gün geldi çattı ve “Rüya” sonunda yayınlandı! Klipte grubun enerjisi, dansları ve Winx’in orijinal kostümleri dikkat çekti. Kostümlerin İtalya’dan özel olarak getirildiğini ve yalnızca bu çekim için kullanıldığını belirtmeden geçmeyelim.