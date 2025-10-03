onedio
Manifest'in Winx'in Orijinal Peri Kostümleriyle Çektiği Yeni Klibi "Rüya" Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.10.2025 - 10:52

Türkiye’nin son dönemdeki en popüler kız grubu Manifest, hayranlarını epey heyecanlandıran bir iş birliğiyle geri döndü. Winx Club ile ortak hazırladıkları “Rüya” şarkısının klibi sonunda yayınlandı. Kostümlerden koreografiye kadar her şey sosyal medyada gündem olurken, yorumlar ikiye bölündü. Kimileri “klibe bayıldım” derken kimileri şarkı sözlerini beğenmedi. 

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Yeni kız grubu Manifest, geçtiğimiz aylarda Winx Club hayranlarını yerinden hoplatan bir iş birliğine imza atmıştı.

Yeni kız grubu Manifest, geçtiğimiz aylarda Winx Club hayranlarını yerinden hoplatan bir iş birliğine imza atmıştı.

Daha duyuru yapıldığı anda sosyal medyada “acaba nasıl olacak?” yorumları yağmaya başlamış, klip ve şarkı sözleri merak uyandırmıştı. Ardından grup üyelerinin Winx karakterlerine büründüğü kareler büyük beğeni toplamıştı. 

Ve o gün geldi çattı ve “Rüya” sonunda yayınlandı! Klipte grubun enerjisi, dansları ve Winx’in orijinal kostümleri dikkat çekti. Kostümlerin İtalya’dan özel olarak getirildiğini ve yalnızca bu çekim için kullanıldığını belirtmeden geçmeyelim.

Renkli kostümlerle büyük beğeni toplayan klip, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Hayranların çoğunluğu klibi beğenirken, şarkı sözleri ise sosyal medyayı ikiye böldü.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Peki siz nasıl buldunuz? Beklentilerinizi karşıladı mı? Yorumlara bekliyoruz ✨🎶

twitter.com

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
