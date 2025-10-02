Güllü'nün Dosyası Cinayet Masasında: Şüpheli Ölümde 7 Kritik Detay Soruşturmanın Seyrini Değiştirdi!
Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Güllü, 26 Eylül günü Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulunan altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti. Ölümünün ardından soruşturma başlatılmış ve olayın kaza mı, intihar mı yoksa cinayet mi olduğu merak konusu olmuştu. Bugün gelen yeni bir gelişmeyle dosyanın cinayet büroya devredildiği öğrenildi.
Arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü’nün ölümü hala aydınlatılamadı.
Öte yandan Güllü’nün eski patronu Ferdi Aydın, olayın kaza olmadığını iddia ederek “Kesinlikle öldürüldü” açıklamasında bulunmuştu.
Tüm bu gelişmelerin ardından Güllü’nün dosyası cinayet büroya devredildi.
