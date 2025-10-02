Güllü'nün Dosyası Cinayet Masasında: Şüpheli Ölümde 7 Kritik Detay Soruşturmanın Seyrini Değiştirdi!

Sanatçının şüpheli ölümüyle ilgili farklı ifadeler ve çelişkili açıklamalar yapılmıştı. Güllü’nün asistanı olayın bir intihar olmadığını, keyifli bir gecenin ardından dengesini kaybedip düştüğünü söylerken, kızı Tuyan Ülkem de annesinin kazayla düştüğünü dile getirmişti. Oğlu Tuğberk ifadesinde 'Bizim evin camları bel hizasındadır ve tamamen açılabilen sürgülü camdır. Ben bundan dolayı annemin alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesi kaybolur yere düşer. Ben annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum.' diyerek olaya şüpheli ölüm olarak bakmadığını belirtmişti.