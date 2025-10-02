onedio
Güllü'nün Dosyası Cinayet Masasında: Şüpheli Ölümde 7 Kritik Detay Soruşturmanın Seyrini Değiştirdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.10.2025 - 15:10

Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Güllü, 26 Eylül günü Yalova’nın Çınarcık ilçesinde bulunan altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti. Ölümünün ardından soruşturma başlatılmış ve olayın kaza mı, intihar mı yoksa cinayet mi olduğu merak konusu olmuştu. Bugün gelen yeni bir gelişmeyle dosyanın cinayet büroya devredildiği öğrenildi. 

İşte nedenleri ve tüm detaylar…

Kaynak: Neler Oluyor Hayatta

Arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü’nün ölümü hala aydınlatılamadı.

Sanatçının şüpheli ölümüyle ilgili farklı ifadeler ve çelişkili açıklamalar yapılmıştı. Güllü’nün asistanı olayın bir intihar olmadığını, keyifli bir gecenin ardından dengesini kaybedip düştüğünü söylerken, kızı Tuyan Ülkem de annesinin kazayla düştüğünü dile getirmişti. Oğlu Tuğberk ifadesinde 'Bizim evin camları bel hizasındadır ve tamamen açılabilen sürgülü camdır. Ben bundan dolayı annemin alkolün de etkisiyle camı açmak istediği sırada ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesi kaybolur yere düşer. Ben annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum.' diyerek olaya şüpheli ölüm olarak bakmadığını belirtmişti.

Öte yandan Güllü’nün eski patronu Ferdi Aydın, olayın kaza olmadığını iddia ederek “Kesinlikle öldürüldü” açıklamasında bulunmuştu.

Hatta Aydın, kızının daha önce aynı pencereden iki defa intihar girişiminde bulunduğunun iddia edildiğini, ayrıca sanatçının asistanı hakkında “Güllü’yü bıçakladı” söylentilerini duyduğunu ifade etmişti. Gazeteci Emrullah Erdinç ise Güllü’nün kamera kayıtlarına göre kızının odasına girdikten sonra bir şeye tepki verdiğini, ardından sürgülü cam bölgeye yöneldiğinin görüntülerde görüldüğünü söyledi. Ayrıca kameradan alınan görüntülerde yaklaşık iki dakikalık bir bölümün kesilmiş olmasının akıllarda soru işareti bıraktığını belirtmişti. Erdinç, ünlü sanatçının odaya girdiğinde bir şey görmüş olabileceğini öne sürmüştü.

Tüm bu gelişmelerin ardından Güllü’nün dosyası cinayet büroya devredildi.

İşte kritik nedenler:

  • Ses kayıtlarında ortaya çıkan çelişkiler ve bilgi kirliliği.

  • Olayın “şüpheli ölüm” olarak değerlendirilmesine yol açan bulgular.

  • Güllü’nün kızının feryatları ve psikolojik durumunun kaza ihtimalini zayıflatması.

  • Yakınlarının, olayın cinayet ya da yanlışlıkla düşme olmadığını düşünmeleri.

  • Canlı yayında yapılan canlandırmada “Roman havası oynarken düştü” iddiasının fiziksel olarak imkânsız bulunması.

  • Yatak ve komodin arasındaki dar alanda gençlerin Güllü’yü çekmiş olabileceği şüphesinin ortaya atılması.

  • Güllü’nün sağlık durumu ve belindeki platin nedeniyle cam kenarında oynayacak bir gerekçesinin bulunmaması.

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
