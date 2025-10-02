Hastaneye Kaldırıldı: Kısa Süre Önce Tahliye Olan Ünlü Menajer Ayşe Barım'dan Kötü Haber!
Geçtiğimiz gün hakkında tahliye kararı çıkan ünlü menajer Ayşe Barım özgürlüğüne kavuşmuştu. Ancak sadece birkaç saat evindeyken kötü haber geldi! Barım’ın evinde bayıldığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aralarında Hande Erçel, Serenay Sarıkaya ve Halit Ergenç gibi birçok ünlü ismin menajerliğini yapan ID İletişim’in kurucusu Ayşe Barım, 27 Ocak’ta tutuklanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cezaevinden çıkışı sırasında gözler ünlü dostlarını arasa da, kalabalık bir karşılama olmadı.
Tahliyesinden sadece birkaç saat sonra, evinde fenalaşan Ayşe Barım’ın bayıldığı öğrenildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın