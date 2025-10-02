onedio
Hastaneye Kaldırıldı: Kısa Süre Önce Tahliye Olan Ünlü Menajer Ayşe Barım'dan Kötü Haber!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.10.2025 - 14:10

Geçtiğimiz gün hakkında tahliye kararı çıkan ünlü menajer Ayşe Barım özgürlüğüne kavuşmuştu. Ancak sadece birkaç saat evindeyken kötü haber geldi! Barım’ın evinde bayıldığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 

İşte detaylar…

Aralarında Hande Erçel, Serenay Sarıkaya ve Halit Ergenç gibi birçok ünlü ismin menajerliğini yapan ID İletişim’in kurucusu Ayşe Barım, 27 Ocak’ta tutuklanmıştı.

Ciddi kalp sorunları yaşadığı bilinen ünlü menajer, cezaevinde sağlık durumunun giderek kötüye gittiğini dile getirmişti.

Son röportajında 'Sektör bana sahip çıkmadı. Ömrüm boyunca bunu unutmayacağım. O kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşadım ki...' şeklindeki sözleriyle dikkat çekmişti. Cezaevinde 7 kez bayıldığını ve 30 kilo verdiğini söyleyen Barım için sonunda tahliye kararı çıktı.

Yaklaşık dokuz ay sonra ilk kez görüntülendi:

Cezaevinden çıkışı sırasında gözler ünlü dostlarını arasa da, kalabalık bir karşılama olmadı.

Magazin muhabirlerinin objektiflerine yansıyan görüntülerde son derece yorgun ve bitkin görülen Barım'ı yakınları bir benzin istasyonunda bekledi. Ünlü menajeri benzinliğe kadar ise muhabirler bıraktı. 

Tahliyesinin ardından kısa süreliğine nefes alan ünlü menajer için kötü haber çok geçmeden geldi.

Tahliyesinden sadece birkaç saat sonra, evinde fenalaşan Ayşe Barım’ın bayıldığı öğrenildi.

Hemen hastaneye kaldırılan menajerin sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

