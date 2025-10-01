Röportaj Verdi: 248 Gün Sonra Cezaevinden Tahliye Olan Menajer Ayşe Barım'dan İlk Görüntü Geldi!
Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden 248 günün ardından tahliye olan ünlü menajer Ayşe Barım, cezaevi çıkışında 9 ay sonra ilk kez görüntülendi!
İlk röportajını Gazete Magazin ve TV8 muhabirlerine veren Ayşe Barım, 'Sevmeyi, sevilmeyi çok özledim' açıklamasında bulundu. Son hali ise dikkat çekti.
27 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine giren Ayşe Barım, 248 günün ardından tahliye edildi.
Ayşe Barım, geçtiğimiz dakikalarda cezaevinden tahliye oldu. Cezaevi çıkışında kameralar tarafından 9 ay sonra ilk kez görüntülendi.
Ayşe Barım, cezaevine girmeden 1 hafta önce verdiği röportajda aşağıda gördüğünüz gibi gözüküyordu.
İlk röportajını arabada, TV8 ve Gazete Magazin muhabirlerine veren Ayşe Barım, "Ailemden önce siz yakaladınız beni" dedi.
