onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Röportaj Verdi: 248 Gün Sonra Cezaevinden Tahliye Olan Menajer Ayşe Barım'dan İlk Görüntü Geldi!

Röportaj Verdi: 248 Gün Sonra Cezaevinden Tahliye Olan Menajer Ayşe Barım'dan İlk Görüntü Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.10.2025 - 21:04

Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden 248 günün ardından tahliye olan ünlü menajer Ayşe Barım, cezaevi çıkışında 9 ay sonra ilk kez görüntülendi!

İlk röportajını Gazete Magazin ve TV8 muhabirlerine veren Ayşe Barım, 'Sevmeyi, sevilmeyi çok özledim' açıklamasında bulundu. Son hali ise dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

27 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine giren Ayşe Barım, 248 günün ardından tahliye edildi.

27 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine giren Ayşe Barım, 248 günün ardından tahliye edildi.

Birçok ünlü ismin menajerliğini üstlenen ve ID İletişim'in de kurucu ortağı olan Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerini organize edenlerden biri olduğu iddiasıyla 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde, davasının ikinci duruşmasında ev hapsi ve yurt dışı yasağı kararıyla tahliye edildi. Ünlüler camiasının içine su serpen haber sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ayşe Barım, geçtiğimiz dakikalarda cezaevinden tahliye oldu. Cezaevi çıkışında kameralar tarafından 9 ay sonra ilk kez görüntülendi.

Ayşe Barım, cezaevine girmeden 1 hafta önce verdiği röportajda aşağıda gördüğünüz gibi gözüküyordu.

Ayşe Barım, cezaevine girmeden 1 hafta önce verdiği röportajda aşağıda gördüğünüz gibi gözüküyordu.

İlk röportajını arabada, TV8 ve Gazete Magazin muhabirlerine veren Ayşe Barım, "Ailemden önce siz yakaladınız beni" dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın