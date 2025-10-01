4 Ayda 51 Kilo Veren Bir Kadın, Mayıstan Eylüle Yaşadığı Değişimi Paylaştı!

Sosyal medyada hemen hemen her gün yeni akımlarla tanışıyoruz ama bu seferki yıllardır tazeliğini ve popülaritesini hiç yitirmeyen akımlardan! Son zamanların en yaygın furyası estetik işlemlerinde olduğu kadar, kilo verme ve alma süreçlerinde yaşanan değişimler de kullanıcılarının dikkatini çekiyor.
Haliyle, 'Öncesi ve sonrası' akımları da milyonlar tarafından izleniyor. Bugün, yine gündemimizde bir kadının verdiği radikal kilolar ve kilo verdikten sonra kavuştuğu görünüm var.
Buyurun, önce videoyu izleyelim;
4 ayda tamı tamına 51 kilo veren kadın, Mayıs ayından Eylül ayına yaşadığı değişimle ağızları açık bıraktı.
