onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
4 Ayda 51 Kilo Veren Bir Kadın, Mayıstan Eylüle Yaşadığı Değişimi Paylaştı!

4 Ayda 51 Kilo Veren Bir Kadın, Mayıstan Eylüle Yaşadığı Değişimi Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.10.2025 - 20:37

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada hemen hemen her gün yeni akımlarla tanışıyoruz ama bu seferki yıllardır tazeliğini ve popülaritesini hiç yitirmeyen akımlardan! Son zamanların en yaygın furyası estetik işlemlerinde olduğu kadar, kilo verme ve alma süreçlerinde yaşanan değişimler de kullanıcılarının dikkatini çekiyor. 

Haliyle, 'Öncesi ve sonrası' akımları da milyonlar tarafından izleniyor. Bugün, yine gündemimizde bir kadının verdiği radikal kilolar ve kilo verdikten sonra kavuştuğu görünüm var.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buyurun, önce videoyu izleyelim;

4 ayda tamı tamına 51 kilo veren kadın, Mayıs ayından Eylül ayına yaşadığı değişimle ağızları açık bıraktı.

4 ayda tamı tamına 51 kilo veren kadın, Mayıs ayından Eylül ayına yaşadığı değişimle ağızları açık bıraktı.

Eşiyle beraber çektiği videolarda, 'ince belden içecek içme' akımına da ayrıca katıldı. Kadının 4 ayda 51 kilo vermesinin imkansız olduğunu savunan sosyal medya kullanıcıları, böylesi bir değişimin ancak ameliyatla mümkün olabileceğini iddia etti ve tüp mide ameliyatı yaptırma ihtimalini tartıştı. 

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın