"Bir Daha Beni Görmeyebilirsiniz" Sözleriyle Korkutmuştu: Özcan Deniz'den Açıklama Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.10.2025 - 20:09

Geçtiğimiz günlerde İstanbul konserinde seyircisiyle vedaşalan ve 'Beni bir daha göremeyebilirsiniz' sözleriyle korkutan Özcan Deniz'den açıklama geldi... 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hem ekranlarda hem de sahnelerde yoğun bir tempo içinde izlediğimiz Özcan Deniz, son bir yıldır yoğun aile dramıyla gündeme geliyor.

Eskiden menajerliğini yapan abisiyle terse düşmesiyle beraber başlayan süreçte annesi ve ablasını da silen Özcan Deniz, oldukça zorlu ve çok herkesin önünde bir süreç yaşadı. 

Eşi Samar Dadgar'a saygı göstermediği ve kabul etmediği iddia edilen ailesiyle mirastan, mal paylaşımına, dolandırıcılıktan, uyuşturucuya birçok tatsız meseleye giren Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla korkutmuştu. 

İstanbul konserinde seyircisiyle vedalaşan Özcan Deniz, 'Hayat beni hiç istemediğim bir yere doğru sürüklüyor. İstenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek. Bir daha beni göremeyebilirsiniz. Eğer olur da bir daha görüşemezsek, 30 yıl boyunca benimle beraber sırtımda dağ gibi durduğunuz için sizlere sonsuz teşekkür ederim.” açıklamasında bulunmuştu.

Konser gününden sonra sessizliğe bürünen Özcan Deniz, geçtiğimiz saatlerde beklenen açıklamayı yaptı ve son kararını açıkladı.

'Sizlerle 30 yıldır yüzlerce hikaye paylaştık. Bir kitaplık dolusu ortak hafızamız var. Ne olduğu ve neden 'veda' konuşması yaptığım şimdilik bana kalsın! Kaldığımız yerden devam. Tüm müzik severleri konserlerimize bekliyoruz. Sevgiler.'

ifadelerini kullanarak konserlerin planlandığı gibi devam edeceğini duyurdu.

