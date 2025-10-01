"Bir Daha Beni Görmeyebilirsiniz" Sözleriyle Korkutmuştu: Özcan Deniz'den Açıklama Geldi!

Eskiden menajerliğini yapan abisiyle terse düşmesiyle beraber başlayan süreçte annesi ve ablasını da silen Özcan Deniz, oldukça zorlu ve çok herkesin önünde bir süreç yaşadı.

Eşi Samar Dadgar'a saygı göstermediği ve kabul etmediği iddia edilen ailesiyle mirastan, mal paylaşımına, dolandırıcılıktan, uyuşturucuya birçok tatsız meseleye giren Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla korkutmuştu.

İstanbul konserinde seyircisiyle vedalaşan Özcan Deniz, 'Hayat beni hiç istemediğim bir yere doğru sürüklüyor. İstenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek. Bir daha beni göremeyebilirsiniz. Eğer olur da bir daha görüşemezsek, 30 yıl boyunca benimle beraber sırtımda dağ gibi durduğunuz için sizlere sonsuz teşekkür ederim.” açıklamasında bulunmuştu.