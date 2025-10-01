"Bir Daha Beni Görmeyebilirsiniz" Sözleriyle Korkutmuştu: Özcan Deniz'den Açıklama Geldi!
Geçtiğimiz günlerde İstanbul konserinde seyircisiyle vedaşalan ve 'Beni bir daha göremeyebilirsiniz' sözleriyle korkutan Özcan Deniz'den açıklama geldi...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Hem ekranlarda hem de sahnelerde yoğun bir tempo içinde izlediğimiz Özcan Deniz, son bir yıldır yoğun aile dramıyla gündeme geliyor.
Konser gününden sonra sessizliğe bürünen Özcan Deniz, geçtiğimiz saatlerde beklenen açıklamayı yaptı ve son kararını açıkladı.
