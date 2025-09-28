onedio
article/share
Ailevi Sorunlardan Bıkmıştı: Özcan Deniz'in Sahnedeki Veda Gibi Sözleri Hayranlarını Endişelendirdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.09.2025 - 14:41

Son dönemde annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı ailevi sorunlarla gündeme gelen Özcan Deniz, bu kez sahnedeki sözleriyle hayranlarını endişelendirdi. “Bir daha beni göremeyebilirsiniz, istenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek” diyen ünlü şarkıcı açıklamalarıyla gündeme oturdu. 

İşte detaylar…

Kaynak: Magazin Burada

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, son dönemde ailesiyle arasında yaşadığı sorunlarla gündemde.

Bilindiği üzere ağabeyi Ercan Deniz, aynı zamanda bir dönem menajerliğini üstlenmişti. Ancak aralarındaki anlaşmazlıklar mahkemeye taşınmış, iki taraf da birbirine uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ardından Ercan Deniz ve anne Kadriye Deniz’in canlı yayında Özcan Deniz’e barış çağrısı yapması herkeste umut uyandırmıştı.

Kaçıranlar için şöyle bırakıyoruz:

Ancak kısa süre sonra yaşanan villa baskını iddiası, bu umutları boşa çıkarmıştı.

Ercan Deniz’in, Özcan Deniz’in villasına silahla girdiği ve tehditler savurduğu ve jandarmanın olaya müdahale etttiği iddia edilmişti. Bu olay sonrası ünlü şarkıcının davaları kapatmak ve yeni sorunlardan uzaklaşmak amacıyla toplam değeri 6 milyon dolar olan iki villasını ağabeyine vermeye hazırlandığı öne sürülmüştü.

Tüm bu gerginliklerin ardından son olarak Özcan Deniz’in sahnede yaptığı açıklamalar hayranlarını tedirgin etti.

Ünlü şarkıcı, İstanbul’da bir gün önce verdiği konserde, mikrofonu eline alarak 'Hayat beni hiç istemediğim bir yere doğru sürüklüyor. İstenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek. Bir daha beni göremeyebilirsiniz. Eğer olur da bir daha görüşemezsek, 30 yıl boyunca benimle beraber sırtımda dağ gibi durduğunuz için sizlere sonsuz teşekkür ederim.” sözlerini kullanandı.

İşte o anlar:

