Ailevi Sorunlardan Bıkmıştı: Özcan Deniz'in Sahnedeki Veda Gibi Sözleri Hayranlarını Endişelendirdi
Son dönemde annesi Kadriye Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı ailevi sorunlarla gündeme gelen Özcan Deniz, bu kez sahnedeki sözleriyle hayranlarını endişelendirdi. “Bir daha beni göremeyebilirsiniz, istenmeyen şeyler olma olasılığı yüksek” diyen ünlü şarkıcı açıklamalarıyla gündeme oturdu.
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, son dönemde ailesiyle arasında yaşadığı sorunlarla gündemde.
Ancak kısa süre sonra yaşanan villa baskını iddiası, bu umutları boşa çıkarmıştı.
Tüm bu gerginliklerin ardından son olarak Özcan Deniz’in sahnede yaptığı açıklamalar hayranlarını tedirgin etti.
