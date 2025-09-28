onedio
Sessizliğini Bozdu: Burcu Özberk, Makyajsız Haline Gelen Hadsiz Yorumlara Tepki Gösterdi!

Sessizliğini Bozdu: Burcu Özberk, Makyajsız Haline Gelen Hadsiz Yorumlara Tepki Gösterdi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.09.2025 - 12:22

Ünlü oyuncu Burcu Özberk geçtiğimiz günlerde makyajsız haliyle fotoğraf çektiren bir hayranının hadsiz yorumu sonrası sosyal medyada gündem olmuştu. Tepkiler çığ gibi büyürken Özberk günler sonra konu hakkında içini döktü. Güzel oyuncu, “Biz kadınız ve insanız, ben neysem öyle fotoğraf koyuyorum. O gün doktor çıkışı yorgun ve tatsız olduğum bir andı. Kimsenin kalbini kıramam ama insan üzülüyor.” dedi.

İşte detaylar...

Güneşin Kızları dizisiyle yıldızı parlayan Burcu Özberk, kısa sürede ekranların en sevilen yüzlerinden biri olmayı başardı.

Ardından Aşk Mantık İntikam, Şahane Damat ve Ruhun Duymaz gibi yapımlarda başrol oynadı. Hem güzelliği hem de samimiyetiyle dikkat çeken Özberk, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Özellikle seyahatlerinden kareler paylaşan başarılı oyuncu, enerjisi ve doğallığıyla takipçilerinden tam not alıyor.

Geçtiğimiz günlerde ise tatsız bir konuyla gündeme gelmişti.

Özberk, köpeğiyle yürürken bir hayranı tarafından durdurulmuştu.

Özberk'le fotoğraf çeken hayran, o kareyi sosyal medyada “Sen fotoğraflarda çok güzeldin ya, benim aşkım bitti” notuyla paylaşmıştı. Bu paylaşım kısa sürede gündeme oturmuş hayranının yorumu büyük tepki toplamıştı.

Burcu Özberk günler sonra sessizliğini bozdu.

Güzel oyuncu, “Okudum yorumları, yazanlar küçük çocuklar… Biz kadınız ve insanız. Ben neysem o şekilde fotoğraf koyuyorum. O gün doktor çıkışı, yorgun ve tatsız olduğum bir andı. Kimsenin kalbini kıramam ama insan üzülüyor. O da beklemiyordu bence bu kadar büyüyeceğini” diyerek her kırgınlığını dile getirdi hem de konuyu kapattı.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
