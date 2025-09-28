Sessizliğini Bozdu: Burcu Özberk, Makyajsız Haline Gelen Hadsiz Yorumlara Tepki Gösterdi!
Ünlü oyuncu Burcu Özberk geçtiğimiz günlerde makyajsız haliyle fotoğraf çektiren bir hayranının hadsiz yorumu sonrası sosyal medyada gündem olmuştu. Tepkiler çığ gibi büyürken Özberk günler sonra konu hakkında içini döktü. Güzel oyuncu, “Biz kadınız ve insanız, ben neysem öyle fotoğraf koyuyorum. O gün doktor çıkışı yorgun ve tatsız olduğum bir andı. Kimsenin kalbini kıramam ama insan üzülüyor.” dedi.
Güneşin Kızları dizisiyle yıldızı parlayan Burcu Özberk, kısa sürede ekranların en sevilen yüzlerinden biri olmayı başardı.
Özberk, köpeğiyle yürürken bir hayranı tarafından durdurulmuştu.
Burcu Özberk günler sonra sessizliğini bozdu.
