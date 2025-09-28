Menajerlere Ateş Püskürdü: Güllü'nün Cenazesine Gönderilen Çelenkler Hilal Cebeci’yi Çileden Çıkardı!
Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü, Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Acı haberin ardından düzenlenen cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşanmıştı. Sanatçının kızının feryatları yürekleri dağlarken, törende gönderilen çelenkler büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Şarkıcı Hilal Cebeci, menajerlerin çelenk göndermesine adeta ateş püskürdü. Sosyal medya hesabından yaptığı sert çıkışla “Yaşarken sahip çıkmadınız, şimdi görüntü olsun diye çelenk gönderiyorsunuz” diyerek tepkisini dile getirdi.
52 yaşında hayata veda eden arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, bir önceki gün İstanbul'da toprağa verildi.
Cenazeye gönderilen çelenkler ise Hilal Cebeci’yi çileden çıkardı.
