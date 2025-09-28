onedio
article/comments
article/share
Menajerlere Ateş Püskürdü: Güllü'nün Cenazesine Gönderilen Çelenkler Hilal Cebeci’yi Çileden Çıkardı!

Menajerlere Ateş Püskürdü: Güllü'nün Cenazesine Gönderilen Çelenkler Hilal Cebeci’yi Çileden Çıkardı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.09.2025 - 11:24

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü, Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Acı haberin ardından düzenlenen cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşanmıştı. Sanatçının kızının feryatları yürekleri dağlarken, törende gönderilen çelenkler büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Şarkıcı Hilal Cebeci, menajerlerin çelenk göndermesine adeta ateş püskürdü. Sosyal medya hesabından yaptığı sert çıkışla “Yaşarken sahip çıkmadınız, şimdi görüntü olsun diye çelenk gönderiyorsunuz” diyerek tepkisini dile getirdi.

52 yaşında hayata veda eden arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, bir önceki gün İstanbul'da toprağa verildi.

52 yaşında hayata veda eden arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, bir önceki gün İstanbul'da toprağa verildi.

Cenazeye sanat dünyasından birçok isim katıldı. Ancak törenin en yürek yakan anı, Güllü’nün kızının annesinin ardından gözyaşları içinde haykırması oldu.

O anlara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Cenazeye gönderilen çelenkler ise Hilal Cebeci’yi çileden çıkardı.

Gülistan Başköy
hope456

Ulan ne alakası var kadın balkondan düşüp öldü. Duyan da fakirlikten sefillikten öldü sanacak