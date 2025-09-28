onedio
O Pencerenin Görüntüleri Ortaya Çıkmıştı: Rober Hatemo'dan Güllü'nün Ölümüne Dair Çarpıcı "Çıkma Kat" Yorumu!

28.09.2025 - 08:44

Arabesk müziğin unutulmaz seslerinden Güllü’nün ani ölümü herkesi şoke etmişti. Yalova’da bulunan evinin camından düşerek hayatını kaybeden sanatçının ardından, kızı Tuyan Ülkem’in ilk ifadesinde “İtme kesinlikle yok” dediği ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili en dikkat çeken yorumlardan biri ise şarkıcı Rober Hatemo’dan geldi. Ünlü isim, “Koskoca Güllü... Çıkma katta yaşıyor, farkında mısınız? O pencere buralarda (dizlerini gösteriyor). Her türlü şey olabilir” diyerek tepki gösterdi.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden, sahne adıyla “Güllü” olarak bilinen Gül Tut’un hayatını kaybetmesi sanat camiasını yasa boğdu.

26 Eylül 2025 gecesi Yalova Çınarcık’taki evinde yaşanan trajedi, kısa sürede ülke gündemine oturdu. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yapılan açıklamaya göre, Güllü kızı Tuyan Ülkem ve kızının arkadaşıyla birlikte evinde eğlenirken camdan düştü. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde ünlü sanatçının hayatını kaybettiğini belirledi. Asistanı intihar iddialarına “Kesinlikle intihar değil. Çok keyifli bir gece geçiriyordu, dengesini kaybedip düştü. O sırada kızı yanındaydı, evde misafirleri vardı. Roman havası eşliğinde oynuyorlardı. Bizim evlerimiz en üst kat. Büyük ve sürgülü ve alçak camlarımız. Dengesini kaybedip düşüyor. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Henüz otopsisi yapılmadı. Olay yeri inceleme zeminde kayganlık tespit etti olay yeri inceleme.” sözleriyle nokta koymuştu.

Sanatçının kızı Tuyan Ülkem'in de geçtiğimiz saatlerde poliste verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Annesinin Roman havası eşliğinde oynadığını ve alkolün etkisiyle dengesini kaybederek camdan düştüğünü söyledi. İtme iddialarını kesin bir dille reddeden Ülkem, “Annemin düşmesinde benim bir dahlim yok, böyle bir şey söz konusu olamaz” dedi.

Sanat dünyasından birçok isim taziye mesajı paylaşırken, şarkıcı Rober Hatemo’nun sözleri gündeme damga vurdu.

