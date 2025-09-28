O Pencerenin Görüntüleri Ortaya Çıkmıştı: Rober Hatemo'dan Güllü'nün Ölümüne Dair Çarpıcı "Çıkma Kat" Yorumu!

26 Eylül 2025 gecesi Yalova Çınarcık’taki evinde yaşanan trajedi, kısa sürede ülke gündemine oturdu. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yapılan açıklamaya göre, Güllü kızı Tuyan Ülkem ve kızının arkadaşıyla birlikte evinde eğlenirken camdan düştü. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde ünlü sanatçının hayatını kaybettiğini belirledi. Asistanı intihar iddialarına “Kesinlikle intihar değil. Çok keyifli bir gece geçiriyordu, dengesini kaybedip düştü. O sırada kızı yanındaydı, evde misafirleri vardı. Roman havası eşliğinde oynuyorlardı. Bizim evlerimiz en üst kat. Büyük ve sürgülü ve alçak camlarımız. Dengesini kaybedip düşüyor. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Henüz otopsisi yapılmadı. Olay yeri inceleme zeminde kayganlık tespit etti olay yeri inceleme.” sözleriyle nokta koymuştu.