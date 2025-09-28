O Pencerenin Görüntüleri Ortaya Çıkmıştı: Rober Hatemo'dan Güllü'nün Ölümüne Dair Çarpıcı "Çıkma Kat" Yorumu!
Arabesk müziğin unutulmaz seslerinden Güllü’nün ani ölümü herkesi şoke etmişti. Yalova’da bulunan evinin camından düşerek hayatını kaybeden sanatçının ardından, kızı Tuyan Ülkem’in ilk ifadesinde “İtme kesinlikle yok” dediği ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili en dikkat çeken yorumlardan biri ise şarkıcı Rober Hatemo’dan geldi. Ünlü isim, “Koskoca Güllü... Çıkma katta yaşıyor, farkında mısınız? O pencere buralarda (dizlerini gösteriyor). Her türlü şey olabilir” diyerek tepki gösterdi.
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden, sahne adıyla “Güllü” olarak bilinen Gül Tut’un hayatını kaybetmesi sanat camiasını yasa boğdu.
Sanatçının kızı Tuyan Ülkem'in de geçtiğimiz saatlerde poliste verdiği ifadesi ortaya çıktı.
Sanat dünyasından birçok isim taziye mesajı paylaşırken, şarkıcı Rober Hatemo’nun sözleri gündeme damga vurdu.
