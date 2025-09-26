Neslihan Atagül, Ani Ölümüyle Yasa Boğan Güllü'nün "Ödüm Kopuyor" Şarkısına Eşlik Ettiği Anları Paylaştı

Kariyeri boyunca “Ödüm Kopuyor”, “Oyuncak Gibi” ve “Sabah Olmadan” gibi eserleriyle hafızalara kazınan sanatçının ölümü, sevenlerini de derinden sarstı. Acı haberin ardından bazı mecralarda ortaya atılan “intihar etti” iddiaları kısa sürede gündem olurken, Güllü’nün yakın çevresi bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Asistanı, Gel Konuşalım programına telefonla bağlanarak “Kesinlikle intihar değil. Çok keyifli bir gece geçiriyordu, dengesini kaybedip düştü. O sırada kızı yanındaydı, evde misafirleri vardı. Roman havası eşliğinde oynuyorlardı. Bizim evlerimiz en üst kat. Büyük ve sürgülü ve alçak camlarımız. Dengesini kaybedip düşüyor. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Henüz otopsisi yapılmadı. Olay yeri inceleme zeminde kayganlık tespit etti olay yeri inceleme.” sözleriyle iddialara noktayı koydu.