onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Neslihan Atagül, Ani Ölümüyle Yasa Boğan Güllü'nün "Ödüm Kopuyor" Şarkısına Eşlik Ettiği Anları Paylaştı

Neslihan Atagül, Ani Ölümüyle Yasa Boğan Güllü'nün "Ödüm Kopuyor" Şarkısına Eşlik Ettiği Anları Paylaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.09.2025 - 14:08

Sanat dünyası arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün acı haberiyle sarsıldı. Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı hakkında 'İntihar' iddiaları ortaya atılmıştı. Asistanı yaptığı açıklamada olayın intihar değil kaza olduğunu vurguladı. Öte yandan sosyal medyada ünlü isimler peş peşe paylaşımlar yaparak üzüntüsünü dile getirdi. Son olarak ünlü oyuncu Neslihan Atagül Güllü'nün bir şarkısına eşlik ederken çekilen görüntüsünü paylaştı ve 'Seni seviyorum' notunu düştü.

Gelin o paylaşıma birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arabesk müziğin unutulmaz şarkılarına sesiyle hayat veren Güllü’nün vefatı, sanat dünyasında adeta şok etkisi yarattı.

Arabesk müziğin unutulmaz şarkılarına sesiyle hayat veren Güllü’nün vefatı, sanat dünyasında adeta şok etkisi yarattı.

Kariyeri boyunca “Ödüm Kopuyor”, “Oyuncak Gibi” ve “Sabah Olmadan” gibi eserleriyle hafızalara kazınan sanatçının ölümü, sevenlerini de derinden sarstı. Acı haberin ardından bazı mecralarda ortaya atılan “intihar etti” iddiaları kısa sürede gündem olurken, Güllü’nün yakın çevresi bu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Asistanı, Gel Konuşalım programına telefonla bağlanarak “Kesinlikle intihar değil. Çok keyifli bir gece geçiriyordu, dengesini kaybedip düştü. O sırada kızı yanındaydı, evde misafirleri vardı. Roman havası eşliğinde oynuyorlardı. Bizim evlerimiz en üst kat. Büyük ve sürgülü ve alçak camlarımız. Dengesini kaybedip düşüyor. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Henüz otopsisi yapılmadı. Olay yeri inceleme zeminde kayganlık tespit etti olay yeri inceleme.” sözleriyle iddialara noktayı koydu.

Yalova Valiliği de soruşturma başlatıldığını duyurdu:

Sosyal medya ise adeta yas yerine dönüştü.

Sosyal medya ise adeta yas yerine dönüştü.

Pek çok ünlü isim, duygularını paylaşarak Güllü’ye veda etti. Onlardan biri de ünlü oyuncu Neslihan Atagül oldu. Atagül, Instagram hesabında Güllü’nün “Ödüm Kopuyor” şarkısını söylerkenki bir videosunu paylaştı. Videonun üzerine ise “Seni seviyorum Güllü.” notunu düştü.

İşte o paylaşımı:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın