Neslihan Atagül, Ani Ölümüyle Yasa Boğan Güllü'nün "Ödüm Kopuyor" Şarkısına Eşlik Ettiği Anları Paylaştı
Sanat dünyası arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü'nün acı haberiyle sarsıldı. Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı hakkında 'İntihar' iddiaları ortaya atılmıştı. Asistanı yaptığı açıklamada olayın intihar değil kaza olduğunu vurguladı. Öte yandan sosyal medyada ünlü isimler peş peşe paylaşımlar yaparak üzüntüsünü dile getirdi. Son olarak ünlü oyuncu Neslihan Atagül Güllü'nün bir şarkısına eşlik ederken çekilen görüntüsünü paylaştı ve 'Seni seviyorum' notunu düştü.
Gelin o paylaşıma birlikte bakalım.
Arabesk müziğin unutulmaz şarkılarına sesiyle hayat veren Güllü’nün vefatı, sanat dünyasında adeta şok etkisi yarattı.
Sosyal medya ise adeta yas yerine dönüştü.
İşte o paylaşımı:
