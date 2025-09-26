Asistanı O Geceyi Anlattı: İntihar Ettiği İddia Edilen Güllü'nün Ölümüne Dair Tüm Detaylar Ortaya Çıktı!

Ancak bu söylentiler kısa sürede yalanlandı. Ünlü sanatçının asistanı, Gel Konuşalım programına bağlanarak o geceye dair bilinmeyenleri anlattı.

“Kesinlikle intihar değil. Çok keyifli bir gece geçiriyordu, dengesini kaybedip düştü. O sırada kızı yanındaydı, evde misafirleri vardı. Roman havası eşliğinde oynuyorlardı. Bizim evlerimiz en üst kat. Büyük ve sürgülü ve alçak camlarımız. Dengesini kaybedip düşüyor. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Henüz otopsisi yapılmadı. Olay yeri inceleme zeminde kayganlık tespit etti olay yeri inceleme.” sözleriyle iddialara noktayı koydu.