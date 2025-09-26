Asistanı O Geceyi Anlattı: İntihar Ettiği İddia Edilen Güllü'nün Ölümüne Dair Tüm Detaylar Ortaya Çıktı!
Ünlü sanatçı Güllü, Yalova Çınarcık’taki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından sosyal medyada intihar iddiaları dolaşırken, sanatçının oğlu ve asistanı bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. “Çok keyifli bir geceydi, kesinlikle intihar değil” sözleriyle açıklama yapan asistanı, Güllü’nün son anlarına dair detayları da paylaştı.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü, önceki gece Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinde kaza sonucu hayatını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güllü’nün ölümünün ardından bazı mecralarda intihar iddiaları gündeme geldi.
Yalova Valiliği de yazılı bir açıklama yaparak olayın ayrıntılarını duyurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın