Asistanı O Geceyi Anlattı: İntihar Ettiği İddia Edilen Güllü'nün Ölümüne Dair Tüm Detaylar Ortaya Çıktı!

Asistanı O Geceyi Anlattı: İntihar Ettiği İddia Edilen Güllü'nün Ölümüne Dair Tüm Detaylar Ortaya Çıktı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
26.09.2025 - 12:07

Ünlü sanatçı Güllü, Yalova Çınarcık’taki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından sosyal medyada intihar iddiaları dolaşırken, sanatçının oğlu ve asistanı bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. “Çok keyifli bir geceydi, kesinlikle intihar değil” sözleriyle açıklama yapan asistanı, Güllü’nün son anlarına dair detayları da paylaştı.

İşte detaylar...

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü, önceki gece Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinde kaza sonucu hayatını kaybetti.

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü, önceki gece Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinde kaza sonucu hayatını kaybetti.

Beşinci kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren sanatçının ölüm haberini oğlu Tuğberk Yavuz duyurdu.

Oğlu sosyal medya hesabından “Üzücü bir haber paylaşmak istiyorum. Annem değerli sanatçı Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybettik. Sosyal medyada dolaşan intihar haberleri asılsızdır. Başımız sağ olsun” açıklamasında bulundu.

Güllü’nün ölümünün ardından bazı mecralarda intihar iddiaları gündeme geldi.

Güllü'nün ölümünün ardından bazı mecralarda intihar iddiaları gündeme geldi.

Ancak bu söylentiler kısa sürede yalanlandı. Ünlü sanatçının asistanı, Gel Konuşalım programına bağlanarak o geceye dair bilinmeyenleri anlattı.

“Kesinlikle intihar değil. Çok keyifli bir gece geçiriyordu, dengesini kaybedip düştü. O sırada kızı yanındaydı, evde misafirleri vardı. Roman havası eşliğinde oynuyorlardı. Bizim evlerimiz en üst kat. Büyük ve sürgülü ve alçak camlarımız. Dengesini kaybedip düşüyor. Herhangi bir sağlık sorunu yoktu. Henüz otopsisi yapılmadı. Olay yeri inceleme zeminde kayganlık tespit etti olay yeri inceleme.” sözleriyle iddialara noktayı koydu.

Yalova Valiliği de yazılı bir açıklama yaparak olayın ayrıntılarını duyurdu.

Yalova Valiliği de yazılı bir açıklama yaparak olayın ayrıntılarını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“26 Eylül Cuma günü saat 01.28 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde yüksekten düşme ihbarı yapılmıştır. Adrese gidildiğinde sanatçı ‘Güllü’ olarak bilinen Gül Tut’un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatı doğrultusunda, ‘yüksekten düşme’ konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır.”

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
