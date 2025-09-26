Arabesk Sanatçısı Güllü'nün Son Röportajındaki Duygusal Sözleri Yürek Burktu!
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü’nün hayatını kaybettiği haberi sosyal medyayı yasa boğdu. Ölüm haberini, sanatçının oğlu Tuğberk Yavuz duyurdu. Sosyal medyada yayılan “intihar” iddialarına ise oğlu açıklık getirerek, “Bu haberler asılsızdır, annemi gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybettik” dedi. Sosyal medyada son röportajındaki sözleri yürek burktu.
İşte detaylar…
Kaynak: Magazin Burada
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü, 90’lı yıllarda çıkardığı “Sabah Olmadan”, “Değmezmiş Sana” ve “Kopamam Senden” gibi parçalarla milyonların gönlünde taht kurmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ölüm haberini, oğlu Tuğberk Yavuz sosyal medya hesabından duyurdu.
Güllü’nün ani kaybı sonrası sekiz ay önce verdiği son röportaj yeniden gündem oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın