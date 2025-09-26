onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Arabesk Sanatçısı Güllü'nün Son Röportajındaki Duygusal Sözleri Yürek Burktu!

Arabesk Sanatçısı Güllü'nün Son Röportajındaki Duygusal Sözleri Yürek Burktu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
26.09.2025 - 09:32

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü’nün hayatını kaybettiği haberi sosyal medyayı yasa boğdu. Ölüm haberini, sanatçının oğlu Tuğberk Yavuz duyurdu. Sosyal medyada yayılan “intihar” iddialarına ise oğlu açıklık getirerek, “Bu haberler asılsızdır, annemi gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybettik” dedi. Sosyal medyada son röportajındaki sözleri yürek burktu.

İşte detaylar…

Kaynak: Magazin Burada

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü, 90’lı yıllarda çıkardığı “Sabah Olmadan”, “Değmezmiş Sana” ve “Kopamam Senden” gibi parçalarla milyonların gönlünde taht kurmuştu.

Arabesk müziğin güçlü seslerinden Güllü, 90’lı yıllarda çıkardığı “Sabah Olmadan”, “Değmezmiş Sana” ve “Kopamam Senden” gibi parçalarla milyonların gönlünde taht kurmuştu.

Mütevazı sahne tarzı, içten açıklamaları ve yıllarca dillerden düşmeyen şarkılarıyla hafızalarda yer edinen sanatçı, televizyon programları ve konserlerle de adından söz ettirmişti. Müzik kariyerinde inişli çıkışlı dönemler geçiren Güllü, güçlü sesi ve kendine has yorumuyla arabesk müziğin unutulmaz isimleri arasına girdi.

Ancak ünlü sanatçıdan bu sabah gelen acı haber hayranlarını derinden sarstı. Güllü, Çınarcık/Yalova’daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 52 yaşındaki sanatçının ani vefatı sanat dünyasında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Ölüm haberini, oğlu Tuğberk Yavuz sosyal medya hesabından duyurdu.

Ölüm haberini, oğlu Tuğberk Yavuz sosyal medya hesabından duyurdu.

Oğlu açıklamasında, “Sosyal medyada yayılan intihar haberleri asılsızdır. Annemi gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybettik. Cenaze ile ilgili gelişmeleri paylaşacağım, başımız sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

Detaylar için:

Güllü’nün ani kaybı sonrası sekiz ay önce verdiği son röportaj yeniden gündem oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
28
4
3
3
2
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın