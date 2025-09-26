Arabeskin Sevilen İsmi Güllü, 51 Yaşında Hayatını Kaybetti
Türk arabesk müziğinin güçlü seslerinden 'Güllü' ismiyle bilinen Gül Tut, 51 yaşında hayatını kaybetti.
Oğlu acı haberi Instagram hesabından paylaştı.
Oğlu Tuğberk Yavuz'un Instagram Paylaşımı👇
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Allah rahmet eylesin
Birer birer masadan eksiliyorlar
genç ölüm Olmuş Allah rahmet eylesin
60 üzeredir