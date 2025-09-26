onedio
Arabeskin Sevilen İsmi Güllü, 51 Yaşında Hayatını Kaybetti

Metehan Bozkurt
26.09.2025 - 07:28

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü’den hayranlarını üzen haber geldi. 51 yaşındaki sanatçı, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinde 6. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Ölümüyle birlikte müzik camiası ve sevenleri derin bir üzüntüye boğuldu.

Türk arabesk müziğinin güçlü seslerinden 'Güllü' ismiyle bilinen Gül Tut, 51 yaşında hayatını kaybetti.

Yalova Çınarcık’ta uzun süredir yaşayan Güllü, gece saat 03.00 sularında kızı ve bir arkadaşıyla 6. kattaki evinin balkonunda otururken fenalaşıp aşağı düştü. Ünlü sanatçının olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Oğlu acı haberi Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcının oğlu Tuğberk Yağız, saat 06.30 sıralarında sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla acı haberi duyurdu. Yağız paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Üzücü bir haberi paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Annem değerli sanatçı Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Cenaze ile ilgili gelişmeleri buradan paylaşacağım. Başımız sağ olsun.'

Oğlu Tuğberk Yavuz'un Instagram Paylaşımı👇

