İbrahim Tatlıses'in Eski Hayat Arkadaşı Derya Tuna Kardeş Acısıyla Sarsıldı!
İdo Tatlıses’in annesi, İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı ve ünlü oyuncu Derya Tuna acı haberle sarsıldı. Derya Tuna, kardeşi Perihan Tuna Oba’nın vefatını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tuna, cenaze töreniyle ilgili bilgileri de sevenleriyle paylaştı.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk sinemasının sevilen yüzlerinden biri olan Derya Tuna, kariyerinde oyunculuk ve şarkıcılık gibi farklı alanlarda kendini göstermiş bir isim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Derya Tuna ayrıca babaanne olmanın mutluluğunu da yaşayan bir isim.
Derya Tuna, geçtiğimiz saatlerde ise derin bir acıyla sarsıldı.
Acısını sevenleriyle paylaşan Tuna, cenazeyle ilgili detayları da aktardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın