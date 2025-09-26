onedio
İbrahim Tatlıses'in Eski Hayat Arkadaşı Derya Tuna Kardeş Acısıyla Sarsıldı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
26.09.2025

İdo Tatlıses’in annesi, İbrahim Tatlıses’in eski hayat arkadaşı ve ünlü oyuncu Derya Tuna acı haberle sarsıldı. Derya Tuna, kardeşi Perihan Tuna Oba’nın vefatını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tuna, cenaze töreniyle ilgili bilgileri de sevenleriyle paylaştı. 

İşte detaylar…

Türk sinemasının sevilen yüzlerinden biri olan Derya Tuna, kariyerinde oyunculuk ve şarkıcılık gibi farklı alanlarda kendini göstermiş bir isim.

80’li yıllardan itibaren Yeşilçam filmleriyle hafızalara kazınan Tuna, bir dönem sahne performanslarıyla da adından söz ettirmişti. Kamuoyunun en çok bildiği yönlerinden biri ise İbrahim Tatlıses ile yaşadığı uzun birliktelik oldu. Bu birliktelikten dünyaya gelen oğlu İdo Tatlıses, bugün müzik kariyerini sürdürüyor.

Derya Tuna ayrıca babaanne olmanın mutluluğunu da yaşayan bir isim.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli 2021 2021 yılında dünyaevine girdi. Çift geçtiğimiz yıl iki bebeklerine kavuştu, Derya Tuna da torunlarına...

Derya Tuna, geçtiğimiz saatlerde ise derin bir acıyla sarsıldı.

Ünlü isim, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kardeşi Perihan Tuna Oba’nın vefatını duyurdu.

Acısını sevenleriyle paylaşan Tuna, cenazeyle ilgili detayları da aktardı.

Paylaşımında, “Canım kardeşim Perihan Tuna Oba’yı kaybettik. Cenazesi yarın öğlen namazını müteakip Zincirlikuyu Camii’nden kaldırılacaktır ve sonrasında Kilyos Mezarlığı’na defnedilecektir.” ifadelerine yer verdi.

