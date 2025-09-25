Zaman Ona İşlememiş: Serenay Sarıkaya’nın 9 Yıldaki Karşılaştırması Karşısında Hayrete Düşen Kullanıcılar

Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde 50 bin TL’lik terlikleriyle konuşulmuştu. O görüntüler sonrası terliğin fiyatı kadar çirkinliği de tartışma konusu olmuş, oyuncu ise konuyla ilgili “Çok eski ve normal bir terlik, bu kadar heyecan yaratacak bir şey yok aslında” diyerek şaşkınlığını dile getirmişti.