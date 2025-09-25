onedio
Zaman Ona İşlememiş: Serenay Sarıkaya'nın 9 Yıldaki Karşılaştırması Karşısında Hayrete Düşen Kullanıcılar

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.09.2025 - 10:45

Geçtiğimiz gün 50.000 TL’lik yeşil peluş terliğiyle gündem olan Serenay Sarıkaya, bu kez yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sosyal medyanın diline düştü. Bir kullanıcı, ünlü oyuncunun 2016 ve 2025’teki karelerini yan yana koydu. Sarıkaya’nın yüzündeki neredeyse sıfır farklılık herkesi şaşkına çevirdi. 

İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya, kariyerinde Adanalı, Lale Devri, Medcezir, Fi, Şahmaran gibi birçok dizi ve projede yer aldı.

Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde 50 bin TL’lik terlikleriyle konuşulmuştu. O görüntüler sonrası terliğin fiyatı kadar çirkinliği de tartışma konusu olmuş, oyuncu ise konuyla ilgili “Çok eski ve normal bir terlik, bu kadar heyecan yaratacak bir şey yok aslında” diyerek şaşkınlığını dile getirmişti.

Güzel oyuncu bu kez geçmişten bugüne değişmeyen yüzüyle gündeme geldi.

Contemporary Istanbul'un açılışında objektiflere takılan oyuncunun kusursuz güzelliği sosyal medyada viral oldu. 2016’da çekilen bir fotoğrafı ile 2025’teki hali yan yana getirilince, takipçiler büyük bir şaşkınlık yaşadı. “Sıfır değişim, bu nasıl olabilir” yorumları adeta yağmur gibi yağdı.

Peki siz ne düşünüyorsunuz?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
