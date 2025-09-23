50 Bin Liralık Terlikleriyle Dile Düşen Serenay Sarıkaya'dan Fakirliği Yüze Tokat Gibi Vuran Cevap!
Geçtiğimiz saatlerde 50 bin TL'lik Bottega terlikleriyle gündeme oturan Serenay Sarıkaya, Contemporary Istanbul'un açılışında boy gösterdi.
Dillere düşen terlikleriyle ilgili de konuşan Serenay Sarıkaya, 'Her seferinde bu kadar heyecan yaratmaya gerek yok. Çok eski, normal bir terlik' açıklamasıyla dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Attığı her adım olay olan, özel hayatıyla ayrı, yer aldığı projelerle ayrı konuşulan Serenay Sarıkaya, bir süredir inzivaya çekilmiş durumda.
Bugün, Contemporary Istanbul'un açılışına katılan Serenay Sarıkaya, gündeme oturan 50 bin TL'lik terlikleriyle ilgili de konuştu.
İşte o anlar:
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
