50 Bin Liralık Terlikleriyle Dile Düşen Serenay Sarıkaya'dan Fakirliği Yüze Tokat Gibi Vuran Cevap!

'Uzun bir süredir İstanbul’daydım. Sadece biraz daha sakin şekilde evde korunaklı bir zaman geçirdim. Biraz da gezdim. Bu sene çalışmayı istememiştim. Sene sonuna kadar dinlendim. Önümüzdeki sene güzel projelerde olacağım.' açıklamasında bulunan Serenay Sarıkaya, terlikleri için bir miktar burnu havada bir cevap verdi.

Olay olan terliğinin, 'Çok eski ve normal bir terlik' olduğunu dile getiren Serenay Sarıkaya'nın normalinin 50 bin TL'lik terlik olduğunu unutmak bizim hatamız oldu tabii ama 'Daha önce çekmişsinizdir, her şeferinde bu kadar heyecan yaratacak bir şey yok aslında ama...' demesi yine de biraz incitti.

Ülkenin çoğunluğu o peluş yeşil terlikleri, iki maaşı başka hiçbir harcama yapmadan biriktirince anca acayip 'lüks' bir eşya olarak edinebildiğinden anlayamadık.🙈