onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
50 Bin Liralık Terlikleriyle Dile Düşen Serenay Sarıkaya'dan Fakirliği Yüze Tokat Gibi Vuran Cevap!

50 Bin Liralık Terlikleriyle Dile Düşen Serenay Sarıkaya'dan Fakirliği Yüze Tokat Gibi Vuran Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.09.2025 - 19:56

Geçtiğimiz saatlerde 50 bin TL'lik Bottega terlikleriyle gündeme oturan Serenay Sarıkaya, Contemporary Istanbul'un açılışında boy gösterdi. 

Dillere düşen terlikleriyle ilgili de konuşan Serenay Sarıkaya, 'Her seferinde bu kadar heyecan yaratmaya gerek yok. Çok eski, normal bir terlik' açıklamasıyla dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Attığı her adım olay olan, özel hayatıyla ayrı, yer aldığı projelerle ayrı konuşulan Serenay Sarıkaya, bir süredir inzivaya çekilmiş durumda.

Attığı her adım olay olan, özel hayatıyla ayrı, yer aldığı projelerle ayrı konuşulan Serenay Sarıkaya, bir süredir inzivaya çekilmiş durumda.

En son Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ikinci sezonunda izlediğimiz Serenay Sarıkaya'nın şimdilik bu sezon için herhangi bir projede yer almayacağı biliniyor. 

Fakat kendisi yıllardır parıl parıl parlayan bir ikon biliyorsunuz, projesi olmasa da gündemin tam ortasına oturmayı tek bir sokağa çıkışıyla bile başarıyor!

Belki denk gelmişsinizdir, geçtiğimiz saatlerde bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya, ayağında yeşil peluş terlikleriyle dillere düşmüştü. 

Terliğin çirkinliği ayrı, iki asgari ücrete tekabül edecek şekilde 50 bin TL olması ayrı dikkat çekmişti...

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bugün, Contemporary Istanbul'un açılışına katılan Serenay Sarıkaya, gündeme oturan 50 bin TL'lik terlikleriyle ilgili de konuştu.

Bugün, Contemporary Istanbul'un açılışına katılan Serenay Sarıkaya, gündeme oturan 50 bin TL'lik terlikleriyle ilgili de konuştu.

'Uzun bir süredir İstanbul’daydım. Sadece biraz daha sakin şekilde evde korunaklı bir zaman geçirdim. Biraz da gezdim. Bu sene çalışmayı istememiştim. Sene sonuna kadar dinlendim. Önümüzdeki sene güzel projelerde olacağım.' açıklamasında bulunan Serenay Sarıkaya, terlikleri için bir miktar burnu havada bir cevap verdi. 

Olay olan terliğinin, 'Çok eski ve normal bir terlik' olduğunu dile getiren Serenay Sarıkaya'nın normalinin 50 bin TL'lik terlik olduğunu unutmak bizim hatamız oldu tabii ama 'Daha önce çekmişsinizdir, her şeferinde bu kadar heyecan yaratacak bir şey yok aslında ama...' demesi yine de biraz incitti.

Ülkenin çoğunluğu o peluş yeşil terlikleri, iki maaşı başka hiçbir harcama yapmadan biriktirince anca acayip 'lüks' bir eşya olarak edinebildiğinden anlayamadık.🙈

İşte o anlar:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın