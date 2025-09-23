onedio
İşler Biraz Hızlı mı İlerliyor Ne? Aşktan Gözü Dönen Derin Talu'dan Sağlam "Kaynana" Hamlesi!

İşler Biraz Hızlı mı İlerliyor Ne? Aşktan Gözü Dönen Derin Talu'dan Sağlam "Kaynana" Hamlesi!

Lila Ceylan
23.09.2025 - 17:30

Bir süre sevgili adaylarından gelen CV'leri değerlendiren Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, aşkı Tanalp Tokgöz'de bulduğunu ağustosun sonunda duyurmuştu. Aşktan gözü dönen Derin Talu, geçtiğimiz saatlerde kaynanasıyla bile tanıştı!

Buyurun, detayları beraber incleyelim.

Hayatımıza oldukça hızlı bir giriş yapan, sosyal medyanın da en popüler ve dikkat çekici isimlerinden biri haline gelen Derin Talu'yu tanımayan kalmamıştır herhalde!

Bir zamanlar en beğenilen ana haber sunucusu, şimdilerde kusursuz güzelliğiyle ve şarkıcılığıyla öne çıkan Defne Samyeli'nin küçük kızı olan Derin Talu, yaklaşık bir sene önce TikTok videolarıyla tüm gözleri üzerine toplamayı başardı. 

O gün bugündür de attığı her adım, yaptığı her şey gündemin tam göbeğine oturdu. Matcha'sını ayrı, bozuk diksiyonunu ayrı, annesiyle yemek yapma girişimlerini ayrı konuştuk. Kendisi bir CV arıyordu belki hatırlarsınız, o CV'yi bulduğunu da ağustosun sonunda öğrenmiştik!

Yaklaşık bir ay önce sosyal medya hesabından düğünde çekilmiş pozlarını paylaşan Derin Talu, yanındaki beyefendiyle "sürpriz" yapmıştı.

Sevgilisinin ismini açık etmeyen Derin Talu'nun yeni aşkının ismi saatler içerisinde ortaya çıktı. 

Bir çırpıda, 1994 doğumlu Tanalp Tokgöz'ün 2016 yılında Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduğunu, Lockton Omni'ye 2017 yılında katıldığını ve brokerlik departmanında tüm deniz sigortası branşlarında hizmet verdiğini öğrenmiştik!

Şimdilerde aşkın keyfini tam gaz süren Derin Talu, bu sefer de dün gece paylaştığı hikayeyle gündeme oturdu.

İşleri fazla hızlı ilerletmeye, aşkı bulmuşken kimseciklere kaptırmamaya and içmiş Derin Talu'nun kaynanayla bile tanıştığını gördük!

Üstelik anne kız kadar yakın ve samimi gözüküyorlardı. Derin Talu'nun cici kız pozları da gözlerden kaçmadı tabii. 

Ne diyelim, hayırlı uğurlu olsun! Yakında daha farklı gelişmeler de duyarız belki, belli mi olur?

