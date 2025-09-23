İşler Biraz Hızlı mı İlerliyor Ne? Aşktan Gözü Dönen Derin Talu'dan Sağlam "Kaynana" Hamlesi!
Bir süre sevgili adaylarından gelen CV'leri değerlendiren Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, aşkı Tanalp Tokgöz'de bulduğunu ağustosun sonunda duyurmuştu. Aşktan gözü dönen Derin Talu, geçtiğimiz saatlerde kaynanasıyla bile tanıştı!
Buyurun, detayları beraber incleyelim.
Hayatımıza oldukça hızlı bir giriş yapan, sosyal medyanın da en popüler ve dikkat çekici isimlerinden biri haline gelen Derin Talu'yu tanımayan kalmamıştır herhalde!
Yaklaşık bir ay önce sosyal medya hesabından düğünde çekilmiş pozlarını paylaşan Derin Talu, yanındaki beyefendiyle "sürpriz" yapmıştı.
Şimdilerde aşkın keyfini tam gaz süren Derin Talu, bu sefer de dün gece paylaştığı hikayeyle gündeme oturdu.
