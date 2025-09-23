İşler Biraz Hızlı mı İlerliyor Ne? Aşktan Gözü Dönen Derin Talu'dan Sağlam "Kaynana" Hamlesi!

Bir zamanlar en beğenilen ana haber sunucusu, şimdilerde kusursuz güzelliğiyle ve şarkıcılığıyla öne çıkan Defne Samyeli'nin küçük kızı olan Derin Talu, yaklaşık bir sene önce TikTok videolarıyla tüm gözleri üzerine toplamayı başardı.

O gün bugündür de attığı her adım, yaptığı her şey gündemin tam göbeğine oturdu. Matcha'sını ayrı, bozuk diksiyonunu ayrı, annesiyle yemek yapma girişimlerini ayrı konuştuk. Kendisi bir CV arıyordu belki hatırlarsınız, o CV'yi bulduğunu da ağustosun sonunda öğrenmiştik!