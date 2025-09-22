onedio
Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Sadettin Saran'ın Sır Gibi Sakladığı İkinci Kızını Mercek Altına Alıyoruz!

22.09.2025 - 23:42

Geçtiğimiz saatlerde Fenerbahçe’nin yeni başkanı seçilen Sadettin Saran, yalnızca iş hayatıyla değil özel hayatıyla da gündemin göbeğine oturdu. Lal Saran’a olan düşkünlüğü ve dillere destan düğünü çok konuşulurken, aynı anneden dünyaya gelen küçük kızının gizemli bir şekilde hiç ortalarda olmaması dikkat çekti. 

Fenerbahçe’nin yeni başkanı olarak tarihe geçen Sadettin Saran, son günlerde yalnızca spor camiasında değil magazin kulislerinde de en çok konuşulan isimlerden biri.

Yakışıklılığı, karizması ve özel hayatıyla hep merak edilen Saran, senelerdir özellikle kızı Lal’e düşkünlüğüyle biliniyor.

Bugüne dek iki evlilik yapan Sadettin Saran, ilk evliliğini Aycan Ateş'le yapmış, 2005 yılında da boşanmıştı. Bu evlilikten, önce hepimizin tanıdığı büyük kızı Lal, sonra da küçük kızı Beliz dünyaya geldi. 

Geçtiğimiz aylarda Lal Saran’ın rüya gibi düğünü gündeme damga vurmuştu, belki denk gelmişsinizdir. Gelinliği, görkemli organizasyonu ve babasının gururlu bakışları hâlâ hafızalarda tazeyken, dikkatli gözlerden kaçmayan ilginç bir detay vardı: Sadettin Saran’ın küçük kızı düğünde objektiflere bir kere bile yansımadı.

Şöyle bir tarayınca, geçmişte birkaç kez babasıyla alışverişte görüntülendiği fakat Sadettin Saran'ın yüzünü kapattığı fark edildi.

İşin ilginci bazı kaynaklarda ismi Yasemin olarak geçen 'Sadettin Saran'ın ikinci kızının' bazı kaynaklarda da ismi Beliz olarak kayda geçmiş.

Biraz daha öncelere gidildiğinde şu an en az 23-24 yaşında olması beklenen ikinci Saran kızının yüzünün gözüktüğü fotoğraflar lise döneminde kalıyor.

Adının bile net belli olmadığı Sadettin Saran'ın ikinci kızını, Yasemin olarak arattığımızda da, Beliz olarak arattığımızda da sosyal medyadaki hiçbir mecrada bulamıyoruz. 

Ablanın düğününde yer almaması ve aile fotoğraflarının olmaması başlı başına bir detay zaten! İnsan 'Neden acaba?' diye düşünüyor ister istemez.

Sadettin Saran, Aycan Ateş ve kızlarının beraber görüntülenip magazine "aile pozu" olarak bıraktığı tek fotoğraf hala bu!

