Fenerbahçe'nin Yeni Başkanı Sadettin Saran'ın Sır Gibi Sakladığı İkinci Kızını Mercek Altına Alıyoruz!
Geçtiğimiz saatlerde Fenerbahçe’nin yeni başkanı seçilen Sadettin Saran, yalnızca iş hayatıyla değil özel hayatıyla da gündemin göbeğine oturdu. Lal Saran’a olan düşkünlüğü ve dillere destan düğünü çok konuşulurken, aynı anneden dünyaya gelen küçük kızının gizemli bir şekilde hiç ortalarda olmaması dikkat çekti.
Gelin, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe’nin yeni başkanı olarak tarihe geçen Sadettin Saran, son günlerde yalnızca spor camiasında değil magazin kulislerinde de en çok konuşulan isimlerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şöyle bir tarayınca, geçmişte birkaç kez babasıyla alışverişte görüntülendiği fakat Sadettin Saran'ın yüzünü kapattığı fark edildi.
Biraz daha öncelere gidildiğinde şu an en az 23-24 yaşında olması beklenen ikinci Saran kızının yüzünün gözüktüğü fotoğraflar lise döneminde kalıyor.
Sadettin Saran, Aycan Ateş ve kızlarının beraber görüntülenip magazine "aile pozu" olarak bıraktığı tek fotoğraf hala bu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın