Volkan Konak'ın 20 Yıllık Dostu ve Sahne Arkadaşı Selim Bölükbaşı Ölmeden Önceki Son Anlarını İlk Kez Anlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.09.2025 - 22:03

Yaklaşık 6 ay önce kaybettiğimiz Karadeniz müziğinin efsanesi Volkan Konak'ın 20 yıllık dostu, aynı zamanda da sahne arkadaşı olan Selim Bölükbaşı, Gece Muhabiri'ne konuştu. 

Bölükbaşı, Volkan Konak'ın ölmeden önceki son anlarını ilk kez anlattı... 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Karadeniz müziğinin efsane ismi, Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ı ne yazık ki 31 Mart'ta, yaklaşık altı ay önce kaybettik.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında sahnede fenalaşarak kalp krizi geçiren Volkan Konak, dakikalarca kalp masajı yapılmasına rağmen kurtarılamamıştı. 

Usta ismin vefatı sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğarken, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde gözyaşları sel olmuştu. 

Volkan Konak'ın ailesi acısını hala atlatamadı, eşinin hasret dolu mesajları da sık sık magazin gündeminde yer aldı.

Geçtiğimiz saatlerde ise Volkan Konak'ın 20 yıllık dostu, aynı zamanda da sahne arkadaşı olan Selim Bölükbaşı, Volkan Konak'ın son anlarını ilk kez anlattı.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Mine A.

Allahım gani gani rahmet eylesin