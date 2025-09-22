Yazın Son Sürprizi Geldi: İbrahim Çelikkol ve Deli Divane Aşık Olduğu Sevgilisi Natali Yarcan Evlendi!
Yaklaşık iki yıldır Natali Yarcan'la aşk yaşayan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, yazın son demlerinde sürprizi patlattı! İki gün önce sessiz sedasız evlendiklerini duyuran Çelikkol, düğünden ilk kareyi paylaştı, oldukça da romantik bir şiir bıraktı.
Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, kendine has karizması ve yakışıklılığı ve oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor.
O dönemlerde Birce Akalay'la beraber Kuş Uçuşu dizisinde yer alan İbrahim Çelikkol, dönem dönem olduğu üzere Akalay'la yakıştırılmıştı.
Hakikaten de öyleymiş ki biz ayakta uyurken İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan evlenmiş!
