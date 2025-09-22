onedio
Yazın Son Sürprizi Geldi: İbrahim Çelikkol ve Deli Divane Aşık Olduğu Sevgilisi Natali Yarcan Evlendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.09.2025 - 20:05

Yaklaşık iki yıldır Natali Yarcan'la aşk yaşayan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, yazın son demlerinde sürprizi patlattı! İki gün önce sessiz sedasız evlendiklerini duyuran Çelikkol, düğünden ilk kareyi paylaştı, oldukça da romantik bir şiir bıraktı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim....

Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, kendine has karizması ve yakışıklılığı ve oyunculuğuyla olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çekiyor.

Belki denk gelmişsinizdir, İbrahim Çelikkol en son tabii’nin yeni sezon lansman dizisi “1001 Gece Masalları”nda Cansu Dere ile beraber başrolü paylaşmış, ikilinin partnerliği uzun süre konuşulmuştu. 

Kariyeri boyunca birçok öne çıkan dizi ve filmde rol alan İbrahim Çelikkol, ilk evliliğini 2017 yılında Mihre Mutlu ile yapmış, 2019 yılında da oğulları Ali dünyaya gelmişti. Ne yazık ki çiftin mutluluğu kısa sürdü, 2022 yılında Mihre Mutlu ve İbrahim Çelikkol tek celsede boşandı.

O dönemlerde Birce Akalay'la beraber Kuş Uçuşu dizisinde yer alan İbrahim Çelikkol, dönem dönem olduğu üzere Akalay'la yakıştırılmıştı.

2023'ün ilk gününde hakkındaki aşk iddialarına son noktayı koyan İbrahim Çelikkol, Natali Yarcan ile beraber olduğunu cümle aleme duyurmuştu. Uzun bir süre beraber paylaşım yapmayan çift, yaklaşık 5 ay sonra ilk kez beraber görüntülendiğinde, Natali Yarcan yüzünü saklamaya çalışmıştı. 

İbrahim Çelikkol ise 'Saklayacak bir şeyimiz yok' demiş kameralara beraber poz vermişlerdi. O günden bu yana buram buram yaşadıkları aşklarını hiç saklamadılar. Bunca zamandır keyifleri de çok yerinde gözüküyordu.

Hakikaten de öyleymiş ki biz ayakta uyurken İbrahim Çelikkol ve Natali Yarcan evlenmiş!

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından düğün gününe dair bir pozlarını paylaşan İbrahim Çelikkol, Natalia Yarcan ile sessiz sedasız, iki gün önce evlendiklerini duyurdu. 

Altına da meşhur Özdemir Asaf şiirini iliştirdi; 

'Öylesine güzel seviyorum ki seni

Öylesine saf

Öylesine temiz

Öylesine derin

Ve 'öylesine' değil...'

Yeni evli çiftimize mutluluklar diliyor, bir yastıkta kocayın diyoruz!

