onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Aylık 75 Bin TL Maaş İsteyen Çalışanlarını Şikayet Eden Dilan Polat, X Ahalisinin Tepesini Attırdı!

Aylık 75 Bin TL Maaş İsteyen Çalışanlarını Şikayet Eden Dilan Polat, X Ahalisinin Tepesini Attırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.09.2025 - 21:29

Cezaevi sürecinden sonra sosyal medyaya hızlı dönen ve attığı her adımla gündeme oturmayı hala başaran Dilan Polat, bu sefer de evdeki çalışanlarının 70-75 bin TL maaş istemesinden yakındı. 

'Delirmek üzereyim' diyen Dilan Polat'a tepkiler gecikmedi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cezaevi sürecinden sonra sosyal medyaya her zamankinden daha da aktif olmak üzere geri dönen Dilan Polat, düzenli olarak kaoslarıyla gündeme oturuyor.

Cezaevi sürecinden sonra sosyal medyaya her zamankinden daha da aktif olmak üzere geri dönen Dilan Polat, düzenli olarak kaoslarıyla gündeme oturuyor.

Hala 6.5 milyon kişinin takip ettiği Dilan Polat, günde 100'e yakın hikaye paylaşmaya ve hayatının her anını gözler önüne sermeye devam ediyor. 

Geçtiğimiz haftalarda Engin Polat'la ettikleri kavga sonucu evden kovulması üzerine boşanmaya karar veren Dilan Polat, tükürükler saçarak attığı videolar ve sözde kararlılığıyla gündeme oturmuştu. Ardından her zamanki Engin Dilan gel giti yaşanmış, birbirinden kopamayan çift barışmıştı. 

Birkaç gün önce de Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu'nun intihar ettiği iddia edilmiş, yine tüm gözler Polat ailesine çevrilmişti.

Her gün evinin yemek masasında saatlerce oturup, takipçileriyle konuşan Dilan Polat, bu sefer de çalışanlarının 70-75 bin TL maaş istemesinden yakındı.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!👇️

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!👇️
twitter.com

👇️

👇️
twitter.com

👇️

👇️
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇️

👇️
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın