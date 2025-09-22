Aylık 75 Bin TL Maaş İsteyen Çalışanlarını Şikayet Eden Dilan Polat, X Ahalisinin Tepesini Attırdı!
Cezaevi sürecinden sonra sosyal medyaya hızlı dönen ve attığı her adımla gündeme oturmayı hala başaran Dilan Polat, bu sefer de evdeki çalışanlarının 70-75 bin TL maaş istemesinden yakındı.
'Delirmek üzereyim' diyen Dilan Polat'a tepkiler gecikmedi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cezaevi sürecinden sonra sosyal medyaya her zamankinden daha da aktif olmak üzere geri dönen Dilan Polat, düzenli olarak kaoslarıyla gündeme oturuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her gün evinin yemek masasında saatlerce oturup, takipçileriyle konuşan Dilan Polat, bu sefer de çalışanlarının 70-75 bin TL maaş istemesinden yakındı.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!👇️
👇️
👇️
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇️
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın