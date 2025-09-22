onedio
Eski Eşinden Bir Türlü Boşanamayan Güzide Duran, Sadece Kendi Soyadını Kullanabilmek İçin Dava Açtı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.09.2025 - 22:42

Aylardır 16 yıldır evli olduğu eşiyle çekişmeli boşanma süreci ve boşanma bitmeden başlayan Fikret Orman aşkıyla konuşulan Güzide Duran, dava süreci uzadıkça bunaldığını birçok kez net bir dille ifade etmişti. 

Bir türlü boşanamayan Güzide Duran, yalnızca kendi soyadını kullanabilmek için dava açtığını duyurdu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kısa bir süre önce Türkiye'ye kesin bir dönüş yapan Güzide Duran, çalkantılı özel hayatının detaylarıyla gündeme bomba gibi oturmayı başardı.

Güzelliğiyle yıllardır konuşulan, bir dönem de podyumların aranan askısı olan Güzide Duran, yıllar önce iş insanı Adnan Aksoy'la nikah masasına oturmuş, Türkiye'yi de terk etmişti. 

Aile hayatına dönen Güzide Duran'ın 16 yılın ardından boşanmaya karar verdiği ortaya çıkınca hepimiz bir afallamıştık. Boşanacakları kesinleşen çiftin süreci hala bitmedi. Üstelik epey de çekişmeli bir hale geldi. 

Güzide Duran'ın evlilik boyunca psikolojik şiddet gördüğü, tehdit edildiği ve artık bu evliliği taşıyamaz hale geldiği konuşulurken, dava dosyasında milyonluk tazminat ve nafaka taleplerinin de yer aldığı öğrenilmişti. 'Boşanamıyorum' serzenişleri ise peş peşe geldi.

Henüz boşanma defteri kapanmadan Güzide Duran'ın eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la aşk yaşadığı ortaya çıkınca işler iyice çirkinleşti.

İlk başta kulaktan kulağa yayılan dedikodular kısa sürede kanıtlandı. Çiftin el ele görüntülenmesi bile sansasyon yaratmış, öpüşürken yakalanmaları büyük karışıklığa sebep olmuştu.   

Tepki çeken Güzide Duran'dan 'Hayatıma devam etmemem, adeta esir kalmam için her şeyin yapıldığı bir boşanma davasına sıkışmış durumdayım. Boşanmak istiyorum, boşanamıyorum' açıklaması gelmişti. 

Birkaç hafta önce ise Güzide Duran'ın Orman'dan evlilik teklifi aldığı iddia edilmişti. Güzide Duran'ın teklif iddialarının ardından paylaştığı yüzüklü fotoğraf ise kafa karıştırmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulunan Güzide Duran, önce hasretini çektiği çocuklarıyla pozlarını paylaştı.

Ardından, yalnızca kendi soyadını kullanabilmek için dava açtığını duyurdu. 'Geçen hafta, sadece kendi adımı kullanmak için dava açmış bulunmaktayım. Önce kendi soyadımı kullanma özgürlüğüne, sonra da istemediğim bir evlilikten çıkma hakkıma kavuşacağıma inancım tamdır.' ifadelerini kullandı ve paylaşımına avukatı Feyza Altun'u etiketledi.

