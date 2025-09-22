Eski Eşinden Bir Türlü Boşanamayan Güzide Duran, Sadece Kendi Soyadını Kullanabilmek İçin Dava Açtı!
Aylardır 16 yıldır evli olduğu eşiyle çekişmeli boşanma süreci ve boşanma bitmeden başlayan Fikret Orman aşkıyla konuşulan Güzide Duran, dava süreci uzadıkça bunaldığını birçok kez net bir dille ifade etmişti.
Bir türlü boşanamayan Güzide Duran, yalnızca kendi soyadını kullanabilmek için dava açtığını duyurdu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kısa bir süre önce Türkiye'ye kesin bir dönüş yapan Güzide Duran, çalkantılı özel hayatının detaylarıyla gündeme bomba gibi oturmayı başardı.
Henüz boşanma defteri kapanmadan Güzide Duran'ın eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la aşk yaşadığı ortaya çıkınca işler iyice çirkinleşti.
Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulunan Güzide Duran, önce hasretini çektiği çocuklarıyla pozlarını paylaştı.
