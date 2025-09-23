Meğer Yakın Arkadaşlarmış: Nebahat Çehre, "Kaynana" Arzu Sabancı'nın Doğum Gününden Bildirdi!

Ailece attıkları her adımla olay olan Sabancıların 'annesi' Arzu Sabancı, senelerdir sosyetenin en popüler ismi biliyorsunuz.

Oğullarının ilişkilerine yaptığı 'küçük dokunuşlarla' meşhur Arzu Sabancı, en son ortanca oğlu Hakan Sabancı ile üç yıldır beraber olan Hande Erçel ayrılınca tepki çekmiş, tüm gözleri üzerine toplamayı başarmıştı.

Hande ve Hakan'ın ayrılığında bir payı olduğu düşünülen Arzu Sabancı, hayatında ilk kez Hande ile ilgili bir açıklama bile yaptı. Sonra kutlu doğum ayı geldi ve her şeyi bir kenara koydu...

7 Eylül'de 60 yaşına giren Arzu Sabancı, şimdiye dek takip edebildiğimiz kadarıyla 7 Eylül'den bu yana her gün farklı yerlerde ve farklı kişilerle doğum gününü kutladı. Ay neredeyse bitmek üzere, dikkatinizi çekeriz!