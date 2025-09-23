onedio
Meğer Yakın Arkadaşlarmış: Nebahat Çehre, "Kaynana" Arzu Sabancı'nın Doğum Gününden Bildirdi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.09.2025 - 17:00

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından bir doğum günü pozu paylaşan 82 yaşındaki Nebahat Çehre, hepimize sürpriz yaptı. 7 Eylül'den bu yana hemen hemen her gün 60. yaşını kutlayan Arzu Sabancı'nın yanı başındaki Nebahat Çehre, yakın arkadaş olduklarını ilan ederken güzelliğiyle de büyüledi!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Arzu Sabancı, bu sene doğum günü kutlamalarında Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftini bile sollamayı başardı!

Ailece attıkları her adımla olay olan Sabancıların 'annesi' Arzu Sabancı, senelerdir sosyetenin en popüler ismi biliyorsunuz. 

Oğullarının ilişkilerine yaptığı 'küçük dokunuşlarla' meşhur Arzu Sabancı, en son ortanca oğlu Hakan Sabancı ile üç yıldır beraber olan Hande Erçel ayrılınca tepki çekmiş, tüm gözleri üzerine toplamayı başarmıştı. 

Hande ve Hakan'ın ayrılığında bir payı olduğu düşünülen Arzu Sabancı, hayatında ilk kez Hande ile ilgili bir açıklama bile yaptı. Sonra kutlu doğum ayı geldi ve her şeyi bir kenara koydu... 

7 Eylül'de 60 yaşına giren Arzu Sabancı, şimdiye dek takip edebildiğimiz kadarıyla 7 Eylül'den bu yana her gün farklı yerlerde ve farklı kişilerle doğum gününü kutladı. Ay neredeyse bitmek üzere, dikkatinizi çekeriz!

Geçtiğimiz saatlerde de Arzu Sabancı'nın doğum günlerinden birinde çekilmiş bir kare sosyal medyada olay oldu!

Yakın olduklarına dair en ufak bir fikrimiz dahi olmayan Nebahat Çehre ve Arzu Sabancı'nın 'yakın arkadaş olduğu' Nebahat Çehre'nin ta kendisinin yaptığı paylaşımla anlaşıldı. 

Arzu Sabancı'nın sarılara büründüğü doğum gününde hemen yanı başında yer alan Nebahat Çehre, yine güzelliğiyle büyüledi. Paylaşımına, 'Sevgili Arzu’nun doğum gününden 💐' notunu düşen 82 yaşındaki Nebahat Çehre'ye, 'Hepsinin içinde en güzel sizsiniz' yorumları yağdı.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
