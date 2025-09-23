Serenay Sarıkaya'nın İki Asgari Ücretten de Pahalı Yeşil Peluş Terliği Goygoycuların Diline Fena Düştü!
Bir süredir magazin gündeminde sakin bir dönem geçiren Serenay Sarıkaya, bu kez güzellik merkezinden çıkarken objektiflere yakalandı. Ancak bu sefer dikkatleri üzerine çeken şey ayağındaki yeşil peluş terlikler oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası, terliklerin 50 bin TL olduğu iddiası gündemi salladı. Elbette goygocular da boş durmadı ve paylaşımın altına esprili yorumlar yağdırdı.
Gelin o yorumlara birlikte bakalım.
Magazinin en gözde isimlerinden ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son dönemde sessizliğe büründüğü süreçle dikkat çekiyor.
Bir gün önce de tutuklu menajeri hakkında yaptığı paylaşımla gündemdeydi kendisi.
Sarıkaya bu kez stil tercihiyle yakalandı.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
