Serenay Sarıkaya'nın İki Asgari Ücretten de Pahalı Yeşil Peluş Terliği Goygoycuların Diline Fena Düştü!

Serenay Sarıkaya'nın İki Asgari Ücretten de Pahalı Yeşil Peluş Terliği Goygoycuların Diline Fena Düştü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.09.2025 - 14:16

Bir süredir magazin gündeminde sakin bir dönem geçiren Serenay Sarıkaya, bu kez güzellik merkezinden çıkarken objektiflere yakalandı. Ancak bu sefer dikkatleri üzerine çeken şey ayağındaki yeşil peluş terlikler oldu. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası, terliklerin 50 bin TL olduğu iddiası gündemi salladı. Elbette goygocular da boş durmadı ve paylaşımın altına esprili yorumlar yağdırdı. 

Gelin o yorumlara birlikte bakalım.

Magazinin en gözde isimlerinden ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son dönemde sessizliğe büründüğü süreçle dikkat çekiyor.

Her yaz magazinde paylaşımlarıyla en çok konuşulan ünlü isimlerden biriyken bu yaz tam aksine gözlerden uzak bir tatil tercih etmişti. Ünlü oyuncunun adı zaman zaman sevgilisi Mert Demir ile ayrılık dedikodularına karışsa da, son olarak geçtiğimiz haftalarda Demir’in doğum gününde yaptığı romantik paylaşım bu iddialara nokta koymuştu.

Bir gün önce de tutuklu menajeri hakkında yaptığı paylaşımla gündemdeydi kendisi.

28 Ocak'tan bu yana cezaevinde olan Barım'ın “Bana sahip çıkmadılar, bunu ömrüm boyunca unutmayacağım. O kadar büyük bir hayal kırıklığı yaşadım ki. Burada bir de bunun yasını yaşıyorum” sözlerine destek vermiş ve yaptığı paylaşımda 'Bu haksızlığın artık sona ermesini her şeyden çok diliyorum. Seni çok seviyorum.” diyerek menajerine destek vermişti.

Sarıkaya bu kez stil tercihiyle yakalandı.

Bir güzellik merkezinden çıkarken görüntülenen oyuncunun ayağındaki yeşil peluş terlikler sosyal medyada olay oldu. 50 bin TL olduğu konuşulan terlikleri goygoyculara malzeme oldu.

Yorum Yazın