onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sadettin Saran'ın En Çok Konuşulan Aşkı Hülya Avşar'ın Yıllar Önceki "Şut" İtirafı Tekrar Hortladı!

Sadettin Saran'ın En Çok Konuşulan Aşkı Hülya Avşar'ın Yıllar Önceki "Şut" İtirafı Tekrar Hortladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
23.09.2025 - 15:16

Fenerbahçe’nin olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran, yalnızca spor dünyasında değil magazin gündeminde de adından söz ettiriyor. Geçmişte ünlü isimlerle yaşadığı ilişkileri tekrar gündeme gelirken, en çok konuşulan ilişki kuşkusuz Hülya Avşar’la yaşadığı aşk oldu. Yıllar önce verdiği bir röportajda, “En son şutu yiyen ben oldum, bu sefer beni terk ettiler” diyerek dikkat çeken Avşar’ın sözleri, Saran’ın başkan seçilmesiyle birlikte yeniden sosyal medyada dolaşıma girdi. 

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe’nin olağanüstü seçimli genel kurulunda yapılan seçimlerin ardından başkanlığa Sadettin Saran seçildi.

Fenerbahçe’nin olağanüstü seçimli genel kurulunda yapılan seçimlerin ardından başkanlığa Sadettin Saran seçildi.

Spor camiasında uzun süredir konuşulan adaylığını resmileştiren Saran, başkanlık görevini devralır almaz sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Ancak gündeme gelen sadece kulüp yönetimiyle ilgili gelişmeler değildi. Sadettin Saran’ın magazin dünyasında da oldukça tanınan bir isim olması, geçmiş ilişkilerini yeniden hatırlattı.

Saran’ın aşk hayatı medyada defalarca manşet oldu.

Saran’ın aşk hayatı medyada defalarca manşet oldu.

İlk evliliğini Aycan Ateş ile yapan Saran’ın bu evlilikten Lal ve Beliz adında iki kızı dünyaya geldi. Çift, 2005 yılında yollarını ayırdı. 2011’de adı oyuncu Zeynep Beşerler’le anıldı ancak ilişkileri kısa sürdü.

2012’de Emek Saran ile nikah masasına oturan iş insanı, beş yıllık evliliğini 2017’de tek celsede sonlandırdı.

2012’de Emek Saran ile nikah masasına oturan iş insanı, beş yıllık evliliğini 2017’de tek celsede sonlandırdı.

Aynı dönemde şarkıcı Emina Jahovic’le görüntülendi, el ele kareleri manşetlere taşındı ancak 2019’da ayrıldılar. 2019 yazında Defne Samyeli ile adı anıldı fakat bu sadece söylenti olarak kaldı. Geçtiğimiz yıl ise oyuncu Bade İşçil’le aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Manşetleri süsleyen tüm ilişkilerine detaylıca bu içeriğimizde yer vermiştik:

Aralarında en çok konuşulan ve magazin tarihine damga vuran aşk ise Hülya Avşar ile olan beraberliğiydi.

Aralarında en çok konuşulan ve magazin tarihine damga vuran aşk ise Hülya Avşar ile olan beraberliğiydi.

2006’da başlayan ve 2010’a kadar süren ilişki boyunca ikili, sık sık objektiflere poz verdi. Deli dolu bir aşk yaşayan çift, ayrılık sonrası da uzun süre gündemde kaldı. Avşar, yıllar sonra Kenan Erçetingöz’ün “60 Dakika” programında yaptığı açıklamayla herkesi şaşırtmış, “Bu kez beni terk ettiler, bir şut, ne olduğunu anlamadım” sözleriyle ilişkiden bahsetmişti.

Sadettin Saran’ın Fenerbahçe başkanlığına seçilmesiyle birlikte, Hülya Avşar’ın bu sözleri yeniden sosyal medyada gündem oldu 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın