Sadettin Saran'ın En Çok Konuşulan Aşkı Hülya Avşar'ın Yıllar Önceki "Şut" İtirafı Tekrar Hortladı!
Fenerbahçe’nin olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran, yalnızca spor dünyasında değil magazin gündeminde de adından söz ettiriyor. Geçmişte ünlü isimlerle yaşadığı ilişkileri tekrar gündeme gelirken, en çok konuşulan ilişki kuşkusuz Hülya Avşar’la yaşadığı aşk oldu. Yıllar önce verdiği bir röportajda, “En son şutu yiyen ben oldum, bu sefer beni terk ettiler” diyerek dikkat çeken Avşar’ın sözleri, Saran’ın başkan seçilmesiyle birlikte yeniden sosyal medyada dolaşıma girdi.
İşte detaylar…
Fenerbahçe’nin olağanüstü seçimli genel kurulunda yapılan seçimlerin ardından başkanlığa Sadettin Saran seçildi.
Saran’ın aşk hayatı medyada defalarca manşet oldu.
2012’de Emek Saran ile nikah masasına oturan iş insanı, beş yıllık evliliğini 2017’de tek celsede sonlandırdı.
Aralarında en çok konuşulan ve magazin tarihine damga vuran aşk ise Hülya Avşar ile olan beraberliğiydi.
Sadettin Saran’ın Fenerbahçe başkanlığına seçilmesiyle birlikte, Hülya Avşar’ın bu sözleri yeniden sosyal medyada gündem oldu 👇
